PSIB: «Prohens ha signat un acord amb Vox xenòfob, a favor dels especuladors i la massificació i amb un TIL sense anglès»

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha fet una valoració molt negativa de l’acord de pressuposts signat entre el PP i Vox, a partir del qual ha acusat la presidenta del Govern, Marga Prohens, de fer un acord «xenòfob, contra l’habitatge i a favor dels especuladors, contra el territori i amb totes les illes en venda, a favor de la massificació turística i sense cap mesura en contra de la saturació, contra la memòria democràtica, contra la llengua i contra la comunitat educativa».

Negueruela ha denunciat que mentre Prohens deia el desembre de 2024 que mai acceptaria els xantatges de Vox, ara, sis mesos després «ha traït la seva paraula i els acords als quals va arribar amb l’esquerra». És per això que el socialista ha remarcat que «ha aconseguit el que Vox més cercava, que és el fet que la presidenta ja no val res».

Un altre dels enganys de la presidenta es remunta a quan l’any passat va dir que donava per fet que el president del Parlament, Gabriel Le Senne, dimitiria, mentre que ara la presidenta ha eludit respondre si ha d’abandonar el càrrec pel seu processament judicial per un delicte d’odi. Els motius, segons Negueruela, és que «tenim un acord que du la cadira de Le Senne inscrita i un auto duríssim que deixa clar que l’Audiència jutjarà no només al president del Parlament sinó també al pacte de la infàmia que ha signat amb Vox».

Per tot plegat, Negueruela ha reclamat a la presidenta «respecte a les institucions», i que «no permeti que el Parlament perdi la seva dignitat democràtica».

Pel que fa a la part educativa de l’acord entre PP i Vox, la diputada Mercedes Garrido ha advertit que estam davant un «TIL sense anglès», tenint en compte que el seu simple anunci ha provocat que avui l’Assemblea de Docents es reuneixi de forma extraordinària, el rebuig absolut dels sindicats, que els directors dels centres recuperin les camisetes verdes i que la COAPA acusi el Govern de mercadejar amb els drets dels nins i nines.

Garrido ha explicat que les mentides de Prohens passen pel fet que «deien que no canviarien la Llei d’Educació i ara la canvien, deien que el pla de segregació seria voluntari i ara obliguen a fer que un centre per cada comarca l’apliqui obligatòriament, i les treballadores de les escoletes duen un més en vaga i el conseller no fa res».

Així les coses, la diputada ha avançat que «la llengua no es defensa posant-se un rebosillo sinó plantant-se davant Vox, l’escola no es defensa cedint-la a aquells que la volen en castellà i uniformada sinó posant peu en paret davant Vox, i si vostès no ho fan, ho farà la societat de les illes i nosaltres estarem amb ells».

En el mateix sentit s’ha pronunciat la diputada Amanda Fernández, ha acusat el conseller d’Educació de mentir quan afirmava que no modificaria normativa per incloure el castellà, mentre que amb l’acord amb Vox haurà de modificar la llei balear d’educació per incloure el castellà com a llengua vehicular, per la qual cosa ha acusat el Govern de «desconfien dels docents i dels equips directius».

Quant a la rebaixa del català com a requisit per accedir a la funció pública, el diputat Carles Bona ha criticat que «la solució per la sanitat, l’ensenyament i la funció pública no és devaluar els serveis públics com estan fent, sinó cuidar-los i reconèixer-los, però han preferit rompre dècades de consensos».

Finalment, la diputada Pilar Costa ha asseverat que el Govern «ha signat el pacte de la traïció, la paraula abandonada i la infàmia, rebaixant la dignitat de les nostres institucions». Exemple d’això és que «és infame signar un pacte que acorda que els infants tutelats amb 18 anys seran expulsats del sistema de protecció de l’administració, però només aquells que tenguin la pell una mica més morena».

Per a Costa, també és el «pacte de la traïció, perquè el desembre vam acordar no derogar la llei de memòria democràtica i ara l’eliminen, la mateixa setmana que tornam a ser notícia per la indignitat de qui presideix la cambra».

Per tot plegat, la diputada eivissenca ha conclòs que «són tan covards que han signat un pacte del qual no en surt res als pressuposts, i esperaran que sigui Vox que ho inclogui tot via esmenes, per la qual cosa tenim un Govern de traïdors, covards i del qual un no se’n pot fiar».