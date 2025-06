Reclamen el traspàs dels aeroports de les Balears amb l’objectiu de reduir la pressió turística

Ara Més, la formació que integra Més per Mallorca, Més per Menorca i Ara Eivissa, ha presentat aquest dilluns una Proposició de Llei pel traspàs dels aeroports en un acte celebrat a la plaça de Llorenç Bisbal de Palma on han intervingut càrrecs de les formacions la portaveu del GOB Mallorca, Margalida Ramis, i el secretari general de CCOO-Illes Balears, José Luís García, i on han assistit membres de Greenpeace, Amics de la Terra o Marilles, entre altres. Els partits defensen la necessitat del traspàs de la gestió dels aeroports de Palma, Maó i Eivissa amb la vocació d’anar a l’arrel del problema actual de massificació i col·lapse turístic, reduir la pressió turística, així com assegurar la connectivitat de les Illes Balears.

«La realitat a les Illes Balears és que sempre hem tengut Aena en contra, fomentant la massificació d’aquesta terra per obtenir recursos que endur-se’n a altres territoris», ha criticat el coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. Per això, «necessitam una autoritat aeroportuària de les Illes Balears controlada pel Govern i pels Consells, perquè faci feina per la gent d’aquí i les nostres necessitats», ha assegurat Apesteguia. «Volem decidir aquí com, quan i quins vols necessitam. Volem decidir aquí en què reinvertim els ingressos de l’aeroport que han de ser per pal·liar els problemes que causen els aeroports. Volem decidir aquí frenar la massificació. Perquè volem decidir aquí viure millor», ha defensat el coordinador general de Més per Mallorca.

Per la seva banda, la secretària d’organització i consellera de Més per Menorca al Consell de Menorca, Noemí García, ha assegurat que només durant l’any 2024 els aeroports de Palma, Maó i Eivissa varen suportar 47 milions de passatgers i que «això suposa mig any de pressió constant sobre un territori, en unes illes, que lluitam cada dia per preservar els recursos naturals, el benestar dels residents i una convivència equilibrada». En aquest sentit, García ha lamentat que «no tenim la clau de la porta que marca, precisament, qui entra, com entra i quan entra. És com si fossim hostes de ca nostra». A més, la consellera insular de Més per Menorca ha defensat que «amb el reclam del traspàs dels aeroports no demanam cap privilegi, només demanam justícia i demanam tenir cura d’allò que és nostre».

La Proposició de Llei registrada al Parlament per Més per Mallorca i Més per Menorca, amb el suport d’Ara Eivissa – les tres formacions sota el paraigües d’Ara Més – reclama el traspàs de la gestió dels aeroports de Palma, Maó i Eivissa, com marca l’Estatut d’Autonomia d’ençà de la seva reforma de 2007 i tal com s’ha manifestat a favor el Parlament fins en set ocasions (en els anys 2008, 2010, 2012, 2013, 2023 i 2025), «amb la vocació d’anar a l’arrel del problema de la massificació i col·lapse turístic que viuen les Illes Balears, reduir la pressió turística, així com assegurar la connectivitat donat que l’increment de vols produït en els darrers 10 anys no dona servei a la població de l’arxipèlag sinó que es basa en el repartiment de dividends d’Aena».

En aquest sentit, i a banda de l’incompliment estatutari per part de l’Estat, els partits d'esquerres critiquen la incoherència entre la política turística i la política aeroportuària existent, ja que els intents per posar topall a les places turístiques s’ha vist perjudicada per la política d’Aena dels darrers 10 anys que ha incrementat els vols en un 48 %.

Per això, la llei de les formacions planteja la creació d’una autoritat aeroportuària de les Illes Balears amb la participació de l’Estat, el Govern i els Consells Insulars, amb majoria per a les administracions d’autogovern, que gestioni la titularitat dels aeroports de Palma, Maó i Eivissa.

A més, la llei planteja que els beneficis sorgits dels aeroports de Palma, Maó i Eivissa quedin a les Illes Balears. Uns beneficis que ara mateix suposen el 20 % dels dividends d’Aena i que es podrien xifrar en uns 292 milions d’euros, i que, segons la proposta, servirien per finançar el transport públic a l’aeroport o posar mesures per a reduir l’impacte de la contaminació acústica que pateixen els veïnats dels citats aeroports.

Així mateix, Més per Mallorca, Més per Menorca i Ara Eivissa han explicat que la iniciativa legislativa es planteja al Parlament amb la intenció d’exercir pressió a l’Estat davant els seus reiterats incompliments estatutaris i que, amb aquest objectiu, els pròxims mesos es reuniran amb entitats i societat civil per a assegurar el màxim consens per a aconseguir el traspàs dels aeroports.