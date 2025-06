Rosa Estaràs i Dolors Montserrat destapen la politització de la pel·lícula 'La infiltrada'

Tot i que s'ha volgut presentar la pel·lícula 'La infiltrada', dirigida per Arantxa Echevarria com una obra desmarcada de la política, les eurodiputades del Partit Popular espanyol, Rosa Estaràs i Dolors Montserrat, s'han encarregat de desmentir-ho.

L'eurodiputada mallorquina Rosa Estaràs (PP) ha presentat un col·loqui sobre el film 'La infiltrada', després que hagi estat projectat en el Parlament Europeu, que ha servit en les seves paraules com a «acte de reivindicació de la memòria democràtica».

Ha estat en el marc de l'esdeveniment 'El paper del cinema en la memòria recent de la lluita contra el terrorisme a Europa' organitzat pel PP per a posar en valor el cinema «com a instrument de memòria, conscienciació i defensa dels valors democràtics».

La projecció de la pel·lícula ha estat acompanyada d'un col·loqui sobre la cinta, basada en fets reals i centrada en la infiltració d'una agent a l'organització armada ETA. L'acte, presentat per Estaràs, ha comptat també amb la presència de la secretària general del PPE, Dolors Montserrat.

Durant el col·loqui s'han abordat temes com el valor testimonial del cinema, la representació de la violència i les víctimes, l'evolució del relat sobre ETA en la pantalla gran i «el repte de contar històries compromeses amb rigor i sensibilitat».

També s'ha parlat de l'experiència de producció al País Basc i la necessitat d'impulsar un cinema «que trenqui amb l'equidistància i reconegui la veritat dels fets».

Montserrat, per la seva banda, ha destacat que 'La Infiltrada' és, d'alguna forma, un «exercici de justícia a través de la cultura i el cinema». «El cinema, no com un entreteniment, que també, sinó com una plataforma de comunicació. D'expressió», ha resolt.