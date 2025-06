Gabriel Le Senne haurà d'afrontar un judici com a possible autor d'un delicte d'odi

L'encara president del Parlament, Gabriel Le Senne, serà jutjat com a suposat autor d'un delicte d'odi per esqueixar una imatge d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar després que l'Audiència Provincial hagi desestimat el recurs presentat per la representació lletrada del president de la Cambra autonòmica i la Fiscalia.