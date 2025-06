MÉS demana la compareixença al Parlament de Prohens perquè doni explicacions de l'Acord amb Vox

MÉS per Mallorca ha registrat aquest dilluns al Parlament la petició de compareixença urgent de la presidenta del Govern, Marga Prohens, per donar explicacions per l’acord PP-Vox per als pressupostos de 2025. El partit ecosobiranista reclama que Prohens doni explicacions davant el ple Parlament abans de l’aprovació dels pressupostos de 2025 i es demana com fa comptes encarar els anys que queden de legislatura i si el Govern continuarà atacant la llengua pròpia del país, la llengua catalana, en propers pactes pressupostaris amb Vox.

«Divendres passat, Prohens es va voler desentendre de l’acord de pressupostos entre PP i Vox. De fet, pràcticament no en va voler explicar cap detall i es va remetre a la compareixença que farien els grups parlamentaris», ha criticat el coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, que ha recordat que la presidenta del Govern no pot excusar-se en què aquest és un acord entre dos grups parlamentaris. Els acords de pressupostos sempre són entre el Govern i les forces parlamentàries que li donen suport.

«La presidenta ha de comparèixer davant el ple del parlament i ens ha d’explicar quina és la seva voluntat a l’hora de dur a terme aquest pacte, però també com pensa encarar aquests dos anys de legislatura que queden», ha reclamat Apesteguia que ha recordat també que la realitat és que PP-Vox aprovaran els pressupostos de 2025 el juliol de 2025 i el mes de setembre o octubre es posaran a negociar els nous pressupostos.

«Prohens vol continuar amb aquesta inèrcia que l’ha duit a cedir, sobretot en matèria lingüística, davant Vox cada vegada que ha d’aprovar uns pressupostos? Continuaran els atacs constants a la llengua catalana no només per part de Vox i PP, sinó també per part del Govern que, al final, és qui assumeix les tesis lingüístiques de Vox? El Govern de Prohens continuarà acceptant que la llengua pròpia d’un territori és un problema?», s’ha demanat el coordinador general de MÉS per Mallorca.

En aquest sentit, Apesteguia ha explicat que, actualment, no hi ha cap professor o cap funcionari que no sàpiga castellà, per la qual cosa es demana «per què vol Prohens que hi hagi professors i funcionaris que no sàpiguen català? Quin problema té el Govern amb el català? Quin problema tenen amb els ciutadans de les Illes Balears? Quin problema tenen amb les Illes Balears? Quin problema tenen amb allò que ens fa ser qui som com a poble?».