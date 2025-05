L’OCB abandona la Mesa de sostenibilitat després del pacte PP-Vox: «Més mobilitzats que mai. Sí a la llengua!»

Després d’un acord entre el PP i l’extrema dreta, que l’entitat qualifica de «vergonyós» i que ha esdevingut «un atac frontal contra la nostra llengua», l’Obra Cultura Balear (OCB) considera que la Mesa per a la sostenibilitat «ha perdut tota credibilitat i raó de ser» i per això ha anunciat aquest dissabte que decideix abandonar-la.

El president de l’OCB, Antoni Llabrés, ha manifestat que «la rendició del Govern de les Illes Balears a l’extrema dreta, amb el sacrifici de la nostra llengua i cultura, com a preu a pagar als seus aliats polítics, fa inviable la continuïtat de l’OCB en aquest espai de debat». Aquesta Mesa insisteix Llabrés, «no té absolutament cap credibilitat i es revela definitivament com una farsa si, simultàniament a un calendari de treball, lent i a una metodologia molt qüestionable, es fan passes en la direcció diametralment oposada als objectius que teòricament es pretenen assolir. Per coherència, per dignitat, l’OCB no hi pot continuar».

Segons l’OCB, l’acord de pressuposts entre PP i Vox deixa clara «quina és la política en la qual creu el Govern; la llengua catalana utilitzada com a moneda de canvi per satisfer l’obsessió malaltissa dels intolerants. Model lingüístic educatiu, usos lingüístics institucionals i administratius, i funció pública, en el punt de mira d’uns acords que, de manera literal, promouen una retòrica d’odi i intransigència cap a la nostra llengua i cultura que cap demòcrata no pot acceptar. Una política que trenca consensos històrics i que cerca confrontació i genera problemes, superats feia dècades».

Llabrés ha recordat que un govern democràtic, amb un manament estatutari ineludible de defensar i promocionar la llengua pròpia del país, «no es pot agenollar davant d’una minoria fanàtica que la vol destruir i que, ara mateix, el PP consent i assumeix el programa lingüicida de l’extrema dreta en contra de la majoria social de les Balears».

Mesa per a la sostenibilitat

L’OCB va entrar a la Mesa del pacte polític per a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, per invitació del Govern cursada el passat mes de setembre. Inicialment, quan es va constituir la Mesa, el 27 de maig de 2024, l’OCB no en formava part: l’entitat i altres agents polítics i socials van reclamar la seva incorporació per aportar-hi la perspectiva de la sostenibilitat lingüística i cultural.

L’OCB ha format part del grup de treball de patrimoni cultural en la denominada fase de diagnòstic i actualment hi continuava fent part a la fase propositiva. «Des de la responsabilitat, el compromís amb el futur d’aquesta terra i de la seva llengua i cultura i amb les millors intencions», l’OCB ha treballat aquests mesos per contribuir al debat i al dissenyd’un nou escenari per a les Illes Balears. El mes de novembre va presentar un Informe elaborat per un grup d’experts que contenia una anàlisi diagnòstica de la situació actual, acompanyat de 50 propostes d’actuació immediata que persegueixen l’objectiu de neutralitzar, o com a mínim pal·liar, les conseqüències negatives que el model econòmic basat en el turisme de masses implica per a la llengua i cultura pròpies. Però l’acord entre PP i l’extrema dreta i les decisions que se’n desprenen «fan impossible la permanència de l’entitat en aquesta Mesa per a la sostenibilitat». «Ens hi tendran enfront. Més mobilitzats que mai. Sí a la llengua!», han conclòs des de l’entitat.