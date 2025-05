MÉS acusa el PP de castigar Son Sardina amb el seu pla d'importació de residus des d'Eivissa

MÉS ha acusat el PP de castigar el nucli de Son Sardina amb el seu pla d'importació de residus des d'Eivissa.

La formació ecosobiranista ha advertit que la mesura suposarà «més fems, més camions i menys qualitat de vida per als veïns del poble».

Segons han recordat, el pla per al trasllat de residus permetrà que desenes de camions carregats de fems arribin cada dia a la planta de Son Reus, agreujant encara més la saturació i les molèsties que pateixen cada dia des de fa dècades els veïns de Son Sardina, Sa Garriga i s'Indioteria.

Els portaveus de MÉS a l'Ajuntament i en el Consell, Neus Truyol i Jaume Alzamora, respectivament, es reuniran amb les associacions veïnals de la zona per a recollir les seves demandes.

«Des que existeix Son Reus, els veïns de Son Sardina han suportat fum, renous, trànsit pesat i una constant degradació del seu entorn. Ara el PP pretén agreujar-lo important milers de tones de fems. És una manca de respecte i una irresponsabilitat flagrant», ha criticat Truyol.

Alzamora, per part seva, ha acusat el PP de convertir Mallorca en l'abocador de les Balears i ha recordat que el Consell ja ha injectat més de 62 milions d'euros a l'empresa concessionària i el Govern li’n donarà 50 més. «A canvi, els ciutadans no veuran cap rebaixa en la tarifa, ni menys contaminació, ni més sostenibilitat. Tot el contrari», ha afirmat.

Defensa d’un model més responsable

Els ecosobiranistes han reivindicat un model de gestió de residus basat en la reducció, el reciclatge i la reutilització, amb l'objectiu de disminuir la incineració i els seus efectes contaminants sobre el territori i la salut de les persones.

En canvi, al seu judici, el PP «opta per cremar més fems, no menys, i obre la porta a importar residus d'altres llocs per a alimentar la incineradora de Son Reus».

MÉS per Palma, per part seva, ha presentat una proposta en el ple perquè l'Ajuntament es posicioni contra aquest despropòsit i exigeixi al Consell de Mallorca frenar la importació de residus.

«El PP vol vendre's com a defensor del territori mentre fa negoci amb els fems. Nosaltres no ho permetrem. Estam al costat dels veïns i defensam un model de residus basat en reduir, reciclar i reutilitzar, no a cremar més i carregar-lo als mateixos de sempre", ha conclòs Truyol.