L’Ajuntament de Santa Margalida fa comptes pagar 600.000 euros per uns terrenys de la família del batle Joan Monjo. Es tracta d’un espai de prop de 3.000 metres quadrats d'una parcel·la situada en el Carrer Llarg de Son Serra, que l’Ajuntament fa comptes expropiar tot pagant 600.000 euros.

Els Socialistes de Santa Margalida han denunciat públicament l'«opacitat» i «clientelisme» del PP i del batle del municipi, Joan Monjo (Convergència) amb l'expropiació d'uns terrenys de Son Serra suposadament vinculats a la família del batle, la votació del qual es torna a portar al ple d'aquest dijous per via d'urgència.

L'expropiació estava previst que es debatés i votàs en la sessió plenària del passat 2 de maig, però finalment es va retirar de l'ordre del dia.

El batle va sortir de la sala de plens i la sessió la va dirigir el primer tinent de batle, Martí Torres (PP), qui va optar per la retirada del punt de l'ordre del dia per a tenir temps per a «millorar-lo», segons el PSIB-PSOE.

No obstant això, han retret que el punt es torni a posar en l'ordre del dia per via d'urgència botant-se la comissió informativa i «limitant» el temps de l'oposició per a estudiar la documentació.

«Aquesta urgència injustificada, lluny de ser casual, confirma la voluntat deliberada de silenciar el debat i tapar la veritat del cas. És una maniobra indigna i antidemocràtica», han censurat els socialistes.

Aquesta decisió és, al seu parer, una pràctica «opaca i moralment inacceptable» per part del PP per a garantir-se la batlia que, segons l'acord assolit a inicis de la legislatura, passarà a mans de Martí Àngel Torres (PP).

Per al PSIB, aquest moviment és «el preu que el PP ha acceptat pagar per a garantir que Joan Monjo compleixi el pacte» i cedeixi la batlia abans del 17 de juny. «És la moneda de canvi», han recriminat al PP, alhora que han agregat que aquesta operació és «vergonyosa» i que pretén «blanquejar una actuació que podria ser il·legal».