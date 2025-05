MÉS reclama un accés just als productes menstruals amb un ús sostenible

MÉS per Mallorca reclama un accés just als productes menstruals amb un ús sostenible. Amb motiu del 28 de maig, Dia Internacional de la Higiene Menstrual, el partit ecosobiranista ha registrat una iniciativa al Parlament per reclamar al Govern que proporcioni productes menstruals gratuïts a totes les joves als centres educatius i posi productes d’higiene femenina a disposició en tots els edificis públics, que posi en marxa campanyes per desestigmatizar la menstruació i fomentar l’educació sexual i menstrual, així com dels beneficis dels productes d’higiene femenina sostenibles i introduir descomptes per l’adquisició d’aquests productes i facilitar-ne l'ús en edificis públics. A més, MÉS per Mallorca reclama al Govern espanyol reduir el tipus d’IVA que s’aplica a les bragues menstruals perquè passin del 21 % al 4 % com la resta de productes.

«La menstruació és, un procés fisiològic inevitable i periòdic, i en conseqüència, fa falta disposar de productes bàsics com compreses, tampons o copes i bragues menstruals», ha explicat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon. En aquest sentit, la diputada ecososbiranista ha explicat que a l’Estat espanyol, «dues de cada deu dones afronten pobresa menstrual, un 23 % asseguren que han reutilitzat productes d’un sol ús per motius econòmics i un 44 % afirma que no fa servir el producte que voldria perquè és massa car». «El cost dels productes menstruals al llarg del període actiu de menstruació, pot arribar als 4.000 €. Així i tot, un factor fonamental a l'hora de parlar de pobresa menstrual és l’estigma i el tabú que existeix en la societat sobre la menstruació. És fonamental desestigmatitzar-la», ha defensat la diputada ecosobiranista, la qual cosa, ha assegurat, implica educació sobre la menstruació a l’etapa educativa, espais saludables i segurs en els espais públics o coneixement de les opcions a l'hora de comprar productes. A més i en relació amb els residus generats, Ramon ha explicat que una dona o una persona menstruant consumeix de mitjana 32 productes d’un sol ús per cada menstruació. Per tant, al llarg de la vida fèrtil, n’acabarà consumint més de 14.000. De mitjana, el residu d’aquests productes pesa 12 grams. De manera que, per una sola dona o persona menstruant al llarg la seva vida fèrtil s’acaben generant aproximadament 180 kg de residus. A les Balears el 3% del total de residus sòlids urbans i el 4% de la fracció resta corresponen a productes menstruals d’un sol ús, bolquers i tovalloletes humides. Aquests representen unes 28.000 tones de residus (equivalents a 23,8 kg per habitant i any). Davant aquesta realitat, MÉS per Mallorca ha registrat una iniciativa al Parlament per reclamar que el Govern elabori i posi en marxa un programa als centres d’Educació Secundària Obligatòria de les Illes Balears mitjançant el qual es proporcionin productes menstruals de forma gratuïta a totes les joves i a incloure l’educació sexual i reproductiva en el currículum de totes les etapes educatives, amb un enfocament integral, que inclogui l’educació menstrual i ho acompanyi d’una campanya informativa sobre els avantatges dels diferents productes d’higiene femenina sostenibles (copa menstrual, braga menstrual, compreses de tela…). En aquest sentit, Ramon ha explicat que els tampons, les compreses i les copes menstruals ja són gratuïtes a Escòcia, el primer país del món que aplica una mesura d'aquestes característiques en compliment de la llei contra la pobresa menstrual aprovada per unanimitat al seu Parlament, i que, fins avui, tot i que diversos països han seguit l'exemple d'Escòcia, cap reparteix encara productes d'higiene femenina de forma genèrica, només a estudiants de secundària i universitàries. És el cas de Nova Zelanda, Corea del Sud o França. Només Catalunya s’ha convertit en el primer país a garantir l’accés igualitari i universal als productes menstruals reutilitzables, acompanyats d’informació de qualitat i assessorament de les farmàcies. D’altra banda, la iniciativa dels ecosobiranistes insta el Govern de l’Estat espanyol a reduir el tipus d’IVA que s’aplica a les bragues menstruals perquè passin del 21% al 4% com la resta de productes i al Govern de les Illes Balears a posar a disposició a tots els edificis públics, productes d’higiene femenina i a introduir descomptes per a la compra de productes menstruals i facilitar-ne l'ús als banys dels edificis públics, adaptant-los de manera progressiva per tal que s’hi puguin netejar les copes menstruals en condicions òptimes i crear un distintiu per promoure la senyalització de lavabos aptes per a l’ús de productes menstruals reutilitzables als lavabos d’equipaments i serveis oberts al públic. Finalment, MÉS per Mallorca també insta el Govern a fer un estudi sobre el consum i la generació de residus de productes menstruals i una campanya de normalització de la menstruació i foment dels productes reutilitzables.