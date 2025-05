Lluís Apesteguia: «Presidenta, canviï el rumb. Aquest no ens du enlloc que no sigui el col·lapse»

El coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha demanat a la presidenta del Govern que canviï el rumb de la seva política turística perquè l’actual, ha afirmat, «no ens duu enlloc que no sigui el col·lapse». Apesteguia ha retret a Prohens que, d’ençà que ella és presidenta, els milions de turistes que arriben i els beneficis dels qui fan negoci no han aturat de créixer, mentre que les infraestructures estan més col·lapsades i la població és més pobre, ho té més difícil per trobar casa i se sent més estranya a casa seva.

«Senyora presidenta, no sé si encara mantenen que la saturació és puntual o ja van acceptant que vivim col·lapsats pel turisme. Però en qualsevol dels casos, creu que les mesures que han pres serveixen per lluitar contra la saturació?», ha demanat el coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, a la presidenta del Govern, Marga Prohens, durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts. Tot seguit, Apesteguia ha ensenyat una imatge del creador de continguts 'Parlars_mallorquins' que posa en relació el Brasil i les Illes Balears. En aquesta imatge s’observa com el Brasil té 8.510.000 km² i 211 milions d’habitants i les Illes Balears poc més de 5.000 km² i 1,2 milions d’habitants, però, en canvi, el Brasil va rebre quasi 7 milions de turistes, mentre que les Illes Balears en van rebre quasi 19 milions de turistes. «Si anivellàssim el Brasil amb les Illes Balears, el Brasil hauria de rebre 32.338 milions de turistes. Veritat que és absurd plantejar que el Brasil rebi 32.000 milions de turistes? Idò és tan absurd com que a les Illes Balears rebem 19 milions de turistes, malgrat que el seu conseller ho trobi una xifra adequada», ha afirmat Apesteguia. «Amb vostè, presidenta, no hem aturat de créixer i hem batut nous rècords de pressió humana», ha retret el coordinador general de MÉS per Mallorca a Prohens. «L’any 2000 rebíem 10 milions de turistes. Vostè creu que ara vivim millor o pitjor que fa vint-i-cinc anys? Vivim pitjor». En aquest sentit, però, Apesteguia ha puntualitzat que «no tothom viu pitjor, els que han fet negoci apujaran els preus un 7% als turistes, però es neguen a apujar proporcionalment els sous als treballadors. Però la resta ho tenim més difícil per trobar casa, som més pobres, les nostres infraestructures estan més col·lapsades i ens sentim més i més estranys i a ca nostra», ha lamentat el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca. «Senyora presidenta, canviï el rumb. Aquest no ens du enlloc que no sigui el col·lapse», ha conclòs Apesteguia.