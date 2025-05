L'assemblea municipalista de MÉS es compromet a millorar els mercats i promoure el producte local, ecològic i artesanal

L'assemblea municipalista de MÉS per Mallorca treballarà en la millora dels mercats permanents i setmanals, a afavorir el relleu generacional i en la promoció del producte local, ecològic i artesanal.

Així s'ha acordat en l'òrgan del partit que reuneix batles i regidors celebrat aquest dimecres a Llucmajor, segons ha informat la formació ecosobiranista.

En la reunió s'ha debatut també sobre política de seguretat, defensant un model de seguretat basat en la proximitat, el diàleg i la corresponsabilitat, així com els drets de l'educació i la sanitat.

La presidenta de l'assemblea municipalista de MÉS i batlessa de Lloseta, Angelina Pérez, ha assenyalat que els mercats municipals «són imprescindibles» per a construir poble, fer comunitat i per a «valorar la importància de la proximitat del producte local i artesanal i la seva varietat».

En aquest sentit, l'assemblea s'ha compromès a treballar per a millorar els mercats tant permanents com setmanals. En els permanents, per a MÉS és necessari millorar els edificis i accessos, així com possibilitar i facilitar el relleu generacional.

D'altra banda, en els mercats setmanals, han considerat important afavorir la diversitat de l'oferta de les parades i la promoció del producte local i ecològic i una major presència d'artesans locals.

En l'assemblea municipalista també s'ha abordat la seguretat, educació i sanitat i ha expressat el seu rebuig al model de seguretat que estigmatitza col·lectius, que es basa en la por i que desconfia de les persones joves o nouvingudes alhora que, al seu parer, «s'utilitza com a eina electoralista en lloc de plantejar una política pública al servei de tot el món».

En aquesta línia s'ha pronunciat el regidor de Medi Ambient, Drets, Benestar Social i Planejament Urbanístic de Sa Pobla, Antoni Simó, qui ha defensat que la seguretat «és cosa de tots».

«No hi ha convivència sense justícia social, ni tranquil·litat sense arrels. Si la seguretat no la feim entre tots, correm el risc que la imposin des de fora, per això la seguretat ha de ser una política pública amb visió social, feminista, comunitària i democràtica», ha subratllat.