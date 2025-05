PSIB: «Prohens serà una presidenta presa dels xantatges de Vox si romp l’acord que té amb l’esquerra i deroga la llei de memòria democràtica»

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha reivindicat l’acord existent entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, i els grups polítics de l’esquerra, a partir del qual aquests donaven suport a la rectificació de dos decrets llei de l’Executiu a canvi de mantenir la llei de memòria democràtica i no tornar a posar en dubte la seva vigència.

En vista que aquesta normativa torna a estar damunt la taula de negociació dels pressuposts entre PP i Vox, Negueruela ha advertit a Prohens que «és de primer de democràcia respectar els acords i és important que la presidenta del Govern no menteixi, perquè l’acord amb l’esquerra deia que la llei de memòria no es tornava a tocar».

En aquest sentit, el portaveu parlamentari ha alertat que la paraula de la presidenta ha de valdre, «perquè sinó estarà presa sempre de Vox, i si ara estan disposats a rompre el seu acord amb l’esquerra per tornar amb els que els van fer xantatge el mes de desembre, no tornarà a tenir credibilitat ni acords possibles amb nosaltres».

Així les coses, Negueruela ha denunciat que tenim «una presidenta sotmesa als xantatges de Vox i a les mentides», per la qual cosa li ha demanat que «afirmi que no derogarà la llei de memòria pactada amb l’esquerra», compromís que la presidenta no ha adquirit.

Per part seva, el portaveu parlamentari adjunt, Marc Pons, ha criticat com el PP i l'extrema dreta estan pactant uns pressuposts «d’esquena a la ciutadania, a porta tancada i sense escrúpols». Un pacte que, si arriba a bon port, serà pel fet que la presidenta ha anat cedint davant totes les demandes fetes per Vox. «Ara diuen que derogaran la llei de memòria, no hi haurà pujada de l’Impost del Turisme Sostenible ni del cànon de sanejament, ni impost als vehicles», ha posat Pons com a exemples de cessions.

A aquestes se sumen les que ja es varen fer el mes de novembre, amb proves dentals als immigrants, amb la persecució d’entitats fixades per Vox i amb l’oficina antiokupació: «Malgrat això, no en tenen prou i continuam sense pressuposts».

Per a arribar a un acord, sembla que hi ha dues qüestions damunt la taula, tenint en compte que «Vox demana més retrocessos lingüístics i part del pastís urbanístic amb determinats ajuntaments a través dels pelotazos que ja han fet amb Palma».

Per això, el portaveu parlamentari adjunt ha conclòs que «les condicions necessàries per a tenir pressuposts són cedir davant tot el que Vox demana i una claudicació del Govern sobre les peticions de la ultradreta».