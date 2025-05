El Pi: «És imprescindible frenar en sec el boom poblacional que amenaça la nostra qualitat de vida i l’equilibri del territori»

El Pi-Proposta per les Illes Balears exigeix «una resposta clara i contundent davant el creixement poblacional descontrolat que pateixen les Illes Balears», després que s’hagi fet públic que el 2023 s’ha tancat amb gairebé 30.000 habitants més i una població total rècord de prop d’un milió 250 mil persones.

Segons la formació, «el boom demogràfic que viuen les Balears no és una anècdota: és una bomba de rellotgeria que ja està afectant greument l’accés a l’habitatge, la saturació de serveis públics com la sanitat i l’educació, la mobilitat i la convivència». En aquest sentit, El Pi denuncia «la passivitat i la incoherència» de les forces polítiques que han governat les Illes en les darreres dècades, tant de dretes com d’esquerres, i reclama «una estratègia clara per a posar límits al creixement i protegir el benestar de la població resident».

«No podem continuar com fins ara. S’han superat totes les línies vermelles. És imprescindible frenar en sec el boom poblacional que amenaça la nostra qualitat de vida i l’equilibri del territori», ha afirmat el coordinador general d’El Pi, Joan Miralles.

Des del partit s’aposta per una «política valenta, amb criteris tècnics i demogràfics, que defineixi quin volum de població pot assumir l’arxipèlag de manera sostenible». A més, El Pi reclama el traspàs de competències com la d’Estrangeria, la regulació de la residència i la planificació territorial, la limitació de la compra de segones residències a no residents, així com un finançament just per a poder atendre adequadament la població real.

«Ens estam jugant el futur de les nostres Illes. No és només una qüestió d’habitatge o de trànsit, és una qüestió de sostenibilitat, de cohesió social i d’identitat. Si no actuam ja, serem una minoria en el nostre propi territori», ha advertit Miralles.

El Pi també denuncia que els fons europeus i les polítiques públiques s’estan centrant només en la infraestructura i el creixement econòmic, mentre es deixa de banda la capacitat real de càrrega de les Illes i el benestar dels seus habitants.