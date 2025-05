Podem desplega una pancarta a Palma per a «assenyalar els responsables europeus que impulsen un règim de guerra»

Podem ha desplegat una pancarta a Palma amb motiu del Dia d'Europa per a «assenyalar els responsables europeus» que estan «impulsant un règim de guerra» amb una política d'augment de la despesa en defensa que la formació rebutja «totalment».

En declaracions als mitjans aquest divendres, la diputada d'Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, la regidora de la formació a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, i la secretària general del partit, Ione Belarra, han denunciat el «rearmament i règim de guerra» pel qual aposta la Unió Europea i el Govern d'Espanya.

En aquest sentit, Muñoz ha recordat que aquest 9 de maig se celebra l'aniversari de la Declaració Schuman i que un dels valors fundacionals d'Europa és la pau, una qüestió que Podem ha volgut reivindicar amb el desplegament de la pancarta.

A més, la regidora a Cort ha subratllat que aquesta acció també pretén llançar el missatge a l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma que Podem continuarà «fent política» malgrat que l'Ordenança cívica aprovada prohibeix accions com aquesta sense permís.

«Crec que això és un atemptat contra els drets fonamentals que no podem consentir i que hem de continuar reivindicant per la via dels fets», ha dit.

Per part seva, la diputada al Parlament ha denunciat que aquest divendres acaben d'arribar 11 vaixells de l'OTAN al port de Maó. «Va quedar clar que Menorca i les Balears no volien cap port ni permanent ni ocasional de l'OTAN», ha assenyalat.

En aquesta línia, ha carregat contra el Govern d'Espanya per «estar col·laborant a través de l'OTAN o fins i tot directament mercadejant amb armament amb l'estat genocida d'Israel».