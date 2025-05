El Pi denuncia la manca de pressuposts i exigeix «coherència i responsabilitat» als governs estatal i autonòmic

El Pi – Proposta per les Illes ha registrat una moció al Consell de Mallorca per a denunciar que ni el Govern de l’Estat ni el Govern de les Illes Balears han presentat encara el projecte de pressuposts per a l’any 2025, tot i que estan obligats a fer-ho per la Constitució espanyola i per la Llei de Finances de la Comunitat Autònoma. La formació considera aquesta manca de pressuposts és «una mostra de feblesa institucional i de manca de responsabilitat política».

Segons la normativa vigent, el Govern estatal hauria d’haver presentat els comptes generals al Congrés espanyol com a mínim tres mesos abans de la fi de l’any anterior, mentre que el Govern de les Balears hauria d’haver tramès el projecte al Parlament abans del 1r de novembre. Cap dels dos ha complert aquesta obligació. La moció d’El Pi també carrega contra la «incoherència» dels partits que governen en ambdues institucions, «que es critiquen mútuament per un incompliment que cometen per igual». El partit exigeix a ambdós governs que «compleixin immediatament amb les seves obligacions i que, en cas de no ser capaços de presentar i aprovar uns pressuposts, es plantegin la convocatòria d’eleccions». «És inadmissible que els dos governs estiguin paralitzats, incomplint la llei i jugant a la demagògia mentre no hi ha pressuposts per al 2025. Sense comptes no hi ha govern estable ni transformació real, només retòrica buida i càlculs partidistes», ha declarat Antoni Salas, portaveu d’El Pi al Consell de Mallorca. «Si no són capaços ni tan sols de presentar el projecte de pressuposts, el més honest seria tornar la paraula a la ciutadania i convocar eleccions. No pot ser que la paràlisi institucional sigui la norma i la incoherència i la hipocresia siguin la resposta», ha afegit. Amb aquesta iniciativa, El Pi vol posar en evidència la «manca de solidesa» dels governs actuals i defensar «el compliment estricte de la legalitat, la coherència política i la necessitat de garantir l’estabilitat institucional per afrontar els reptes de la societat balear i espanyola».