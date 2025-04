Lucía Muñoz ocuparà la Secretaria de Dret a l'Habitatge a la nova direcció estatal de Podemos.

La coordinadora autonòmica de Podem Illes Balears, Lucía Muñoz Dalda, tornarà a assumir la Secretaria de Dret a l'Habitatge a la direcció estatal de Podemos. Així s'ha aprovat aquest dissabte en la primera reunió del Consell Ciutadà Estatal de Podemos, triat en la cinquena assemblea del partit celebrada fa unes setmanes.

Durant la reunió del CCE, on també han estat presents els nous membres de la direcció, la diputada menorquina Cristina Gómez i l'exsecretari autonòmic de memòria democràtica, Jesús Jurado, s'ha aprovat la composició del nou Consell de Coordinació Estatal, el nucli executiu de la nova direcció, que constarà de 28 secretaries. Muñoz ha agraït «la confiança dipositada en mi per la nostra Secretària General, Ione Belarra i per la resta de companyes de Podemos». «Assumesc de nou la tasca d'estar al capdavant d'una de les secretaries clau per al futur del nostre país amb enorme responsabilitat» ha declarat, assegurant que «ja estem treballant en la composició del nou equip».

Muñoz ha aprofitat per a desgranar «les línies estratègiques sobre les quals treballarem des de la secretaria». «A les Illes Balears sabem molt bé que l'única solució per a fer front a l'emergència residencial és acabar amb el negoci de l'habitatge» per a això, creu necessari «combatre l'especulació i la turistificació». En aquest sentit, Muñoz ha considerat que s'ha de tenir «mà dura amb els qui tenen segrestada l'oferta d'habitatges amb interès especulatiu ja sigui per a dedicar-les al lloguer turístic o per a mantenir-les buides per a apujar artificialment el preu de mercat, com els fons voltor i els bancs». Per això, la responsable d’habitatge proposa «l'expropiació dels pisos buits en mans de fons voltor, començant pels dels fons estatunidencs» així com «la prohibició del lloguer vacacional, de la compra d'habitatge a no residents, de la compra d'habitatge amb interès especulatiu i de tots els desnonaments sense alternativa residencial».

«El problema no són els okupes ni fa falta construir més»

Finalment, la coordinadora de Podem Illes Balears ha alertat contra «els discursos de criminalització de la pobresa que assenyalen que el problema de l'habitatge és l'okupació» argumentant que és «una cortina de fum per a protegir veritables responsables de la crisi d'habitatge». En aquest sentit, Muñoz ha apuntat que «a les Illes Balears l'okupació només afecta a un 0,044% dels habitatges mentre el 33,3% dels pisos estan buits». A més, la nova secretària d'habitatge de Podemos ha assenyalat també als qui «instrumentalitzen la desesperació de la gent per a posar la catifa vermella a un nou ‘pelotazourbanístic’ que només beneficia els culpables de la situació actual».

En aquest sentit, Muñoz ha criticat «el decret especulatiu que acaba d'aprovar el Govern per a liberalitzar sòl, permetre construir en rústic i desmantellar la planificació urbanística al nostre territori». «No fa falta construir més, cal acabar amb l'especulació» ha declarat Muñoz. Finalment, Muñoz ha tornat a recordar també que Podemos «fa anys que reclamala il·legalització de les empreses de desokupació, que no són més que esquadrons neonazis que es dediquen a assetjar a famílies vulnerables».