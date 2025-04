Més per Menorca mostra la seva preocupació pel servei d’informadors turístics del Consell Insular

El conseller de Més per Menorca, Esteve Barceló, expressa la seva preocupació pel futur del servei d’informadors turístics contractat pel Consell Insular que opera als aparcaments de platges i espais naturals de l’illa que fins ara oferia la Fundació de Discapacitats de Menorca.

La contractació d’aquest servei s’ha modificat respecte d’anys anteriors, fet que ha provocat que la Fundació de Discapacitats de Menorca hagi desistit de presentar-se a la licitació i tot apunta que el servei acabarà en mans d’una entitat de fora de l’illa, que previsiblement no serà coneixedora de la realitat menorquina.

Esteve Barceló explica que «el servei d’informació als aparcaments serveix de gran ajuda per ordenar l’arribada de vehicles a platges i espais naturals, però són necessàries mesures per prevenir les aglomeracions com la limitació de l’entrada de vehicles a l’illa o apostar perquè el transport públic sigui l’alternativa per arribar a aquests espais, les dades ja indiquen indrets amb una saturació molt preocupant».

Per altra banda, el conseller menorquinista també mostra la seva preocupació per com quedarà la situació laboral per a les persones de la Fundació de Discapacitats de Menorca que fins ara oferien aquest servei al llarg de l’estiu. «No sabem si s’han tingut en compte totes aquestes persones que necessiten aquest contracte per tenir accés a una feina durant els mesos d’estiu», exposa Barceló.

En aquest sentit, al ple de dilluns, 28 d’abril, del Consell Insular de Menorca, Esteve Barceló demanarà per aquesta qüestió al conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, per tal de clarificar els dubtes generats.