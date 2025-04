Vox equipara la negociació amb el PP pels pressupostos amb escriure la carta als Reis d'Orient

Les exigències de Vox al Partit Popular no aturen. L'extrema dreta insisteix a clavar cullerada en els temes relacionats amb la llengua a l'educació i la funció pública i la Llei de Memòria Democràtica a canvi de l'aprovació dels pressupostos de les Illes Balears.

«Fins que la deroguem», ha dit dimecres la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, en referència a la Llei de Memòria Democràtica, després de ser demanada per les negociacions, de les quals ha apuntat que «millor no fer declaracions» fins que no hi hagi acord.

En aquest sentit, ha assenyalat que Vox «sempre» posa «tot sobre la taula», com el «bilingüisme real» a les aules i la derogació de la llei de memòria. Tot i això, Cañadas ha apuntat que en una negociació cal cedir.

«Perquè hi hagi pressupostos s'han de fer moltes coses, una estaria bé que fos aquesta», ha considerat la portaveu sobre la llei de memòria. No obstant això, ha assegurat que el tema de la llengua a l'educació «és el primer». La portaveu de l'extrema dreta ha assenyalat que Vox «demana la carta als Reis Mags i després veurem el que ens porten».

Els Reis d'Orient, en aquest cas el PP, ja han fet saber públicament que els importa ben poc derogar la Llei de Memòria Democràtica i, com ja han demostrat, estan totalment a favor de la segregació lingüística a les aules de les Balears.