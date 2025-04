El PSIB calcula que amb el decret turístic del PP-Vox «27.000 habitatges de lloguer vacacional ja no es revertiran per a residents»

El PSIB-PSOE ha calculat que amb el decret turístic pactat pel Govern del PP amb Vox «27.000 habitatges de lloguer vacacional ja no es revertiran per a residents».

El PSIB ha informat que el diputat socialista Carles Bona ha explicat que avui dia existeixen 27.000 habitatges de lloguer turístic vacacional que s'havien de reconvertir en habitatges residencials una vegada caducassin les llicències. De fet, segons el parlamentari, «en l'anterior legislatura es va aconseguir reduir en tres anys 2.700 habitatges de lloguer turístic, però en tan sols un any», ha continuat, «el PP ha revertit aquesta situació, i s'han registrat 500 habitatges més, fins a arribar als 26.994 habitatges actuals».

Segons Bona, amb el decret turístic, pactat pel Govern del PP amb Vox, «per cada lloguer turístic que tanca, un altre tornarà a obrir». «Ja no baixarem d'aquests 27.000 habitatges i cap d'aquestes serà per als residents», ha avisat.

Per al PSIB, una altra mostra que «les polítiques del PP no serveixen per frenar la massificació» és que l'Índex de Pressió Humana que publica l'INE ha registrat un descens sostingut entre 2016 i 2023, amb una reducció de 12.000 persones en el dia de major pressió humana a les Illes, però només en un any, entre agost de 2023 i agost de 2024 la pressió humana ha crescut en 38.000 persones, «l'equivalent a la ciutat d'Inca sencera», ha indicat Bona.

D'altra banda, el diputat socialista ha posat en evidència la «fal·làcia» de la llei d'habitatge, que promou 10.000 pisos de preu limitat: «el PP diu que vol construir 10.000 habitatges nous, però seran tan cars, que ni amb uns ingressos de 4.000 euros mensuals es podran pagar».

El diputat socialista Carles Bona ha conclòs lamentant que «mentrestant, el PP renuncia a recuperar els 27.000 habitatges» de lloguer vacacional «que quedaran per a turistes i no seran ni per als joves, ni per a les famílies ni per a les persones treballadores».