El president del Consell de Mallorca es reuneix amb el ministre de Salut Pública de la República Àrab Sahrauí Democràtica

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha rebut aquest dilluns en audiència el ministre de Salut Pública de la República Àrab Sahrauí Democràtica, Salek Baba, a la seu de la institució insular. La trobada ha servit per consolidar i enfortir la col·laboració en matèria de cooperació internacional i suport humanitari al poble sahrauí.

A la reunió també hi han assistit el conseller de Presidència, Antoni Fuster; el president del Fons Mallorquí de Solidaritat, Llorenç Perelló; la coordinadora tècnica del Fons, Antònia Roselló, i la presidenta i vicepresidenta de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB), Catalina Rosselló i Ventura Vaquer.

Durant l’audiència, el president Galmés ha refermat el compromís del Consell de Mallorca amb el poble sahrauí, destacant que per a l’any 2025 es destinarà un total de 124.000 euros a diferents línies d’actuació canalitzades a través del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

En concret, 80.000 euros aniran destinats al Programa de salut infantil sahrauí, orientat a garantir atenció pediàtrica i d’infermeria, així com iniciatives de nutrició i vacunació per a infants de 0 a 5 anys. A més, s’hi sumen 25.000 euros aprovats de manera extraordinària per reforçar un programa específic d’alimentació.

D’altra banda, el Consell de Mallorca manté el seu suport al programa Vacances en Pau amb una aportació de 19.000 euros. Aquesta iniciativa solidària de l’AAPSIB permet que infants sahrauís d’entre 8 i 12 anys passin els mesos d’estiu amb famílies d’acollida a Mallorca, lluny del conflicte bèl·lic. Durant la seva estada, els menors reben atenció mèdica, una alimentació adequada i participen en activitats culturals i recreatives.

Gràcies al suport institucional i promoció del Consell de Mallorca, enguany s’han doblat les famílies acollidores, passant de 20 a 40, fet que permetrà que més infants sahrauís puguin passar una estada en un entorn segur i afectuós.