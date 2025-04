Joan Ripoll, nou batle de Deià després de la renúncia de Lluís Apesteguia

Joan Ripoll ha estat investit batle de Deià en un ple extraordinari aquest dimarts. Així, ha ocupat el càrrec en substitució de Lluís Apesteguia, qui ha dimitit després de més de cinc anys en el càrrec.

El fins ara batle de Deià i portaveu de Més per Mallorca al Parlament, Lluís Apesteguia, va anunciar que el 3 d'abril deixaria la batlia, entre altres raons, per salut mental.

Ho va avançar en una carta als veïns del municipi mallorquí que va llegir al ple després de cinc anys i quatre mesos com a batle i 14 anys com a regidor.

Apesteguia, que continuarà al Parlament i com a coordinador de Més per Mallorca, es va referir al «mal clima» que es va viure a l'Ajuntament entre finals del 2023 i finals del 2024: «Sent honestos: hi va haver molt mal ambient».