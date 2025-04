MÉS no assisteix a l’acte de presa de possessió de Codony com a nou director general d’IB3

Més per Mallorca no assisteix a l’acte de presa de possessió de Josep Codony com a nou director general de la radiotelevisió pública de les Illes Balears. El partit reitera el seu rebuig al nomenament de Codony, considera que suposa el retorn d’IB3 als temps més foscos de José Ramon Bauzá i critica les decisions i intencions del nou director que qualifica de «filofranquistes».

«La censura i la purga és el model de radiotelevisió pública de Marga Prohens», ha afirmat el coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, amb relació a la censura de Norats i al degoteig de dimissions i cessaments de directius d’IB3 que s’han produït d’ençà de l’arribada de Codony a l’ens. «Prohens va assegurar que Codony suposava una línia continuista, el que no va dir és que seria continuista amb el model d’IB3 de l’època de José Ramon Bauzá», ha apuntat. Així mateix, la formació ha explicat que un dels altres motius de la seva no assistència a l’acte es deu al fet que, aquest dimecres, Vox no ha assistit a la mesa de la comissió de control d’IB3 per a impedir que la setmana vinent es fes sessió i els diferents grups parlamentaris poguessin fer preguntes a Codony, cosa que, per a Més per Mallorca, demostra la falta de respecte del nou director general i dels seus sequaços de Vox cap al Parlament.