Rebuig unànime a la reprogramació de ‘Norats’ per part de la nova direcció d’IB3

Rebuig unànime. L’Associació de dramaturgs i dramaturgues de les Illes Balears, Illescena, l’Associació d’escriptors en llengua catalana i l’Associació d’actors i actrius professionals de les Illes Balears han fet públic un comunicat conjunt de repulsa a la «reprogramació sobtada» de la sèrie ‘Norats’ per part de la nova direcció d’IB3.

Així, les entitats han considerat que «tot i que no implica la cancel·lació formal, la reprogramació de ‘Norats’ per part de la nova direcció d’IB3, encapçalada per Josep Codony, representa un gest preocupant que compromet seriosament el paper del mitjà públic com a garant de la pluralitat i la memòria democràtica. ‘Norats’, basada en el llibre de Mateu Morro, relata amb rigor històric la repressió franquista a Mallorca».

En aquest sentit, les entitats consideren que «aquesta decisió, justificada en el pretext de ‘no agrada’ i sense cap argument artístic o tècnic, es pot entendre com una decisió ideològica que mina el compromís d’IB3 amb la cultura, els professionals del sector audiovisual de les Illes, la història i la llibertat de creació i d’expressió».

Les entitats reclamen a IB3 que «recuperi l’ambició i el compromís amb la producció d'obres ficció de qualitat fetes a casa nostra, una línia que ha anat minvant els darrers anys. Produccions com ‘Norats’ són una mostra clara que a les Illes Balears hi ha un planter valuós de creadors/es, productores i directors/es que cal impulsar i visibilitzar».

«Encoratjam la nova direcció d’IB3 a donar continuïtat i suport a aquest teixit creatiu. Amb tot, instam IB3 a mantenir el seu compromís amb la societat balear i amb els valors democràtics que ha de defensar com a servei públic», han sentenciat.

Una sèrie sobre la Guerra Civil

‘Norats' és una minisèrie basada en fets reals sobre un pare i un fill que s'amaguen a la Serra de Tramuntana durant la Guerra Civil. Segons ha indicat IB3, l'emissió de la producció dirigida per Ferran Bez i Toni Bestard es tancarà en 'prime time' i estarà acompanyada per un 'making off' i la redifusió d'un documental amb Mateu Morro, autor del llibre en el qual està basada la història, 'Els Norats (1936-1949)'.

La decisió d'emetre de manera conjunta els dos últims capítols restants, ha argumentat IB3, es justifica per les «baixes audiències» registrades per la sèrie, el primer capítol de la qual, mes el 30 de març, «no va arribar a l’1% de quota».

No obstant això, sembla que Josep Codony, nou director general d’IB3, ha volgut imposar la seva ideologia i la seva afinitat amb PP i Vox, reprogramant tots els capítols en un sol dia i deixar d’emetre aquesta més que necessària sèrie de memòria democràtica.