Vidal: «Prohens no vol unes desenes de menors desemparats però no té cap problema amb vint milions de turistes que col·lapsen Mallorca»

Vicenç Vidal, diputat al Congrés espanyol de Sumar Més, ha participat en el debat al ple sobre el decret-llei de protecció dels menors migrants no acompanyats que s'ha aprovat a la cambra baixa. Vidal ha atacat les posicions crítiques de PP i Vox acusant-los de fer «pur racisme» i d’«odiar els infants».

Per a Vidal, «davant un sistema sobrepassat calen solucions estructurals i un pla de resposta ordenat i amb un repartiment dels joves migrants basat en criteris com la població, la renda, l’atur o la insularitat». En aquest sentit ha volgut valorar que el drecret-llei impulsat pel Ministeri de la Infància i la Joventut que encapçala Sira Rego hagi incorporat «la realitat de les Illes Balears i les Illes Canàries com a criteri a prendre en consideració»

El diputat ha recordat que «la tríada Prohens-Mazón (president del País Valencià)- Azcón (president d’Aragó) que s’oposa a a la recepció de menors no acompanyats és «una vergonya ostatge dels seus pactes amb Vox» i ha recriminat «les mentides del PP quan afirma que els govern de progrés dels consells i el Govern de les Illes Balears no volgueren acollir infants durant la pasada legislatura: és fals, Mallorca, Menorca i el Govern acolliren i el Consell d’Eivissa, en mans del PP, s’hi negà rotundament».