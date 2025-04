Denuncien que Aena provoca caos i inseguretat amb les obres de l’aeroport de Palma

Més per Palma denuncia que les obres d’ampliació de l’aeroport de Palma estan generant problemes de seguretat i caos. «Quan entres a l’aeroport veus amb els teus propis ulls el que denuncien aquest dies sindicats i treballadors. Reixes als sostres de la zona de facturació, passadissos extremadament estrets per al pas de milers de passatgers i treballadors, canvis en els filtres de seguretat i a les portes d’embarcament, renous, pols... La cobdícia d’Aena no té límits. És un dels principals responsables de la massificació turística. I ara, quan fa obres, menysprea la seguretat per a la gentada que passa per l’aeroport. I ara comença la temporada turística!», ha afirmat Neus Truyol, portaveu de MÉS per Palma.

Fa 10 dies Neus Truyol va poder comprovar de primera mà la manca de previsió i seguretat amb l’execució de les obres interiors de l’aeroport de Palma. «I aquest caos no ha fet més que començar. AENA ha autoritzat un 12% més de vols per enguany. El 2024 ja va ser un any de rècords, i el 2025 encara serà pitjor. I l’aeroport empantanegat amb unes obres mal gestionades», ha recordat Truyol. Precarietat i risc per als treballadors Els més afectats, però, són els treballadors. MÉS alerta de la manca de mesures de seguretat, amb espais de treball provisionals mal ventilats, exposició constant al renou i absència de zones de descans adequades. De fet, els sindicats han donat el crit d’alerta. «No tot s’hi val en nom de la massificació turística. La salut i la dignitat de les persones han de ser la prioritat», ha recordat Truyol. Carta a AENA amb exigències clares Més per Palma enviarà una carta a Aena exigint mesures per a la protecció immediata de la salut laboral dels treballadors de l’aeroport, millores de seguretat i mobilitat interior per als usuaris i una planificació que posi la vida i els drets al centre. «Si AENA vol un aeroport modern, que comenci per respectar la gent que hi treballa i als passatgers», conclou Truyol. Mallorca no pot ser víctima del seu propi èxit turístic Aquest no és només un problema d’obres: és una conseqüència directa del model de turisme massiu. Aena no pot seguir guanyant doblers a costa de la salut de la gent i el menyspreu al canvi climàtic.