Denuncien que l’Ordenança (In)cívica del PP ignora la ciutadania, protegeix el turisme massiu i castiga la pobresa

Més per Palma ha expressat el seu «rebuig frontal» a l’aprovació definitiva de l’Ordenança Cívica impulsada pel PP a l'Ajuntament. «Una norma confusa, ambigua i repressiva, que no millora la convivència sinó que criminalitza la pobresa i l’ús democràtic de l’espai públic», denuncien.

1.400 signatures en contra

Malgrat que 1.400 persones han signat contra la totalitat del text, MÉS denuncia que el batle «ha decidit ignorar-les». En canvi, apunten que «sí que ha fet cas al sector turístic massificador, ajornant l’entrada en vigor de les seves sancions fins al 2026, quan ja hauran passat dues temporades més amb rècord de visitants».

«És evident que Jaime Martínez no governa per a la ciutadania, sinó per als interessos econòmics que sobrecarreguen la ciutat i que expulsen els residents», ha denunciat Més per Palma.

El precedent de les caravanes: el batle diu una cosa i fa la contrària

Més per Palma recorda que ja hi ha un precedent clar que evidencia la poca credibilitat de la paraula del batle. Va assegurar públicament el 2024 que no multaria ningú per viure en una caravana. Però la realitat és que manté sancions de fins a 1.500 euros a les persones que no poden pagar un lloguer.

La formació remarca que davant una ordenança tan rellevant, el batle «ha optat pel silenci, l’ambigüitat i la manca de concreció». Per això, Més per Palma estudiarà amb detall el text, perquè «no ens fiam ni del batle ni del PP. S’expliquen més pels seus silencis que per les seves explicacions».