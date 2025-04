El Pi Palma exigeix millores urgents per a Son Oliva davant les reivindicacions veïnals

El Pi Palma expressa el seu suport a les reivindicacions dels veïnats de Son Oliva, que denuncien la manca de serveis i infraestructures adequades en un barri que no ha deixat de créixer en població i activitat. Segons informacions recents, els residents han posat damunt la taula problemes com el deteriorament de les voreres, la sensació d’inseguretat i l'absència de serveis comunitaris com el Casal de Barri, que continua tancat.

Catalina Barceló, presidenta d'El Pi Palma, ha declarat: «És inadmissible que un barri amb la vitalitat i el creixement de Son Oliva pateixi aquestes mancances. L'Ajuntament ha d'actuar amb celeritat per garantir que les infraestructures i serveis estiguin a l'altura de les necessitats dels ciutadans». Des d’El Pi Palma consideren que Son Oliva és un exemple clar de com la ciutat creix en població però no en serveis: «Les voreres es troben en mal estat, dificultant la mobilitat de moltes persones, especialment gent gran o amb mobilitat reduïda. Els veïns també alerten d’un augment dels comportaments incívics i d'una sensació d'inseguretat creixent que no pot ser ignorada. A tot això, s’hi suma la frustració per veure un Casal de Barri acabat però tancat i sense ús, un recurs essencial per al teixit social del barri». «Els veïns de Son Oliva mereixen viure en un entorn segur, digne i ben equipat. És responsabilitat de l'Ajuntament escoltar i respondre a les seves demandes legítimes», ha afegit Barceló. El Pi Palma ha remarcat que continuarà exigint que els recursos municipals arribin «a tots els indrets de Palma, especialment aquells que més ho necessiten».