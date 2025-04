Denuncien que el Govern no garanteix les subvencions compromeses a les entitats culturals

Més per Menorca ha denunciat aquest dimarts que la manca de pressupostos està posant en risc la continuïtat de projectes culturals de gran rellevància per a l’illa de Menorca. Durant la sessió del Parlament, la diputada Joana Gomila ha interpel·lat el conseller de Cultura, Jaume Bauzá, sobre les conseqüències de la pròrroga pressupostària arran de la retirada del Projecte de llei de pressuposts. Gomila ha exposat que la conselleria ha remès cartes a diverses entitats culturals informant que «no poden tramitar cap subvenció a favor de la vostra entitat».

Entre les entitats afectades es troba el Cercle Artístic de Ciutadella i l’organització del Premi Born de Teatre, un dels certàmens més prestigiosos de dramatúrgia de l’Estat, que enguany celebra el seu 50è aniversari. L’eliminació de la subvenció nominativa de 15.000 euros podria obligar a cancel·lar el premi. Altres entitats com la Fundació Ciutadella Cultura podria quedar-se sense suport tot i el compromís del conseller de cultura amb l’entitat, després que l’any 2024, tampoc rebés la subvenció.

Gomila, durant la seva intervenció, ha mostrat la seva preocupació per si la Fundació Teatre Principal de Maó, la Fundació Menorquina de l’Òpera o el projecte de l’Enciclopèdia de Menorca podrien quedar-se sense suport institucional, i el Conseller Bauzà ha estat incapàs de clarificar si tindran o no el suport del Govern enguany.

Segons la notificació oficial rebuda per les entitats, la pròrroga automàtica del pressupost de 2024 per a l’any 2025 ha exclòs diverses subvencions nominatives per no complir els requisits del procediment excepcional. Com a alternativa, es convida les entitats a presentar-se a convocatòries genèriques de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), una solució que Més per Menorca considera «insuficient i ineficaç».

A més a més, el conseller Bauzá, durant la sea intervenció al Parlament, no ha brindat llum a tota aquesta qüestió, sinó que la seva resposta ha estat rebuda amb incredulitat, ja que ha generat més confusió i incertesa perquè ha esquivat la pregunta i no ha donat una resposta clara sobre les subvencions per a totes aquestes entitats culturals de Menorca. La diputada Joana Gomila ha retret que «el suport a la cultura no només s’ha de dir, sinó que s’ha de demostrar amb fets».

«El Govern no pot fer recaure sobre les entitats culturals la seva incapacitat per aprovar uns pressupostos», ha criticat Gomila. «La cultura no pot quedar al marge per decisions polítiques. Exigim una solució immediata i efectiva per garantir la continuïtat d’aquests projectes que són essencials per a la vida cultural menorquina», ha conclòs la diputada menorquinista.

Més per Menorca insta el Govern de les Illes Balears a activar mecanismes que permetin donar suport directe a aquestes entitats i evitar la suspensió de les activitats que promouen el teixit cultural de l'illa.