La plataforma ‘Renovables sí, però així no!’ rebutja la proposta de planificació dels parcs fotovoltaics del Consell de Mallorca

La plataforma Renovables sí, però així no! ha expressat la seva preocupació i rebuig davant la ‘Proposta Inicial de Planificació Territorial dels Parcs Fotovoltaics’ presentada recentment pel Conseller de Territori i Mobilitat del Consell de Mallorca, José Luis Mateo.

Segons ha explicat la plataforma en una nota de premsa adreçada als mitjans aquest dilluns, la proposta del Consell s’allunya totalment dels criteris i principis que la plataforma defensa, i «presenta greus mancances que posen en risc la preservació del territori i una transició energètica justa i sostenible».

Tot seguit, han ennumerat quatre punts fonamentals del seu posicionament: en primer lloc, el que descriuen com una planificació territorial incompleta i esbiaixada, ja que «només planifica parcs fotovoltaics de fins a 4 hectàrees, mentre que deixa fora de regulació les instal·lacions de més grandària. Aquesta omissió permetria, com fins ara, que es puguin projectar centrals fotovoltaiques de grans dimensions a qualsevol indret del sòl rústic, sense una planificació real i global; en segon lloc, l’exclusió injustificada d’altres tipus de sòl, posant el focus en el rústic i deixant fora alternatives com el sòl industrial, comercial, degradat o periurbà, així com les possibilitats d’instal·lació sobre cobertes d’edificis i infraestructures; en tercer lloc, la priorització de l’ús industrial del sòl rústic, perquè «es menystenen criteris clau com la preservació del sòl per a l’activitat agrícola i ramadera, el paisatge, la biodiversitat o la funció ecològica; i en quart i darrer lloc, un model de tramitació que debilita la participació municipal i ciutadana, perquè atorga als ajuntaments la decisió exclusiva sobre els parcs de fins a 4 hectàrees, però els exclou dels projectes superiors, els quals poden ser aprovats pel Govern per la via de la declaració de projectes industrials estratègics.



Des de la plataforma, finalment, reclamen que els ajuntaments tenguin veu i vot en totes les tramitacions, i que es garanteixi també la participació d’altres administracions amb competències ambientals i energètiques.

«Per una transició energètica realment sostenible, territorialment ordenada i socialment justa, exigim una revisió profunda d’aquesta proposta de planificació. Les energies renovables són el futur, però no a qualsevol preu ni en qualsevol lloc», han conclòs la nota de premsa.