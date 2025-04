Critiquen que el Govern no protegeix el litoral davant el canvi climàtic i només mira d’explotar-lo econòmicament

Més per Mallorca ha criticat aquest dimecres que el Govern de Prohens «no hagi adoptat cap mesura per a protegir la costa i el litoral davant el canvi climàtic i només actuï per incrementar-ne l’aprofitament i els guanys econòmics». Durant la compareixença que el conseller de la Mar i el Cicle de l’Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha realitzat aquest dimecres davant la comissió d’Ordenació del Territori, Habitatge, Mobilitat, Mar i Cicle de l’Aigua del Parlament, el partit ecosobiranista ha reivindicat la necessitat d’una estratègia consensuada de país per preservar la costa a mitjà i llarg termini i fer front a l’impacte del canvi climàtic.

«La costa té un paper preeminent al nostre país i el canvi climàtic fa que ens enfrontem a dos grans riscos com són la pujada del nivell de la mar i l’increment de fenòmens costaners particularment adversos», ha recordat el diputat de Més per Mallorca Ferran Rosa, durant la seva intervenció en la compareixença del conseller Lafuente. En aquest sentit, Rosa ha recordat que «aquests riscos poden suposar la desaparició total o parcial de platges, l’erosió de la primera línia de costa, l’increment dels riscos sobre béns a la costa, la disminució de la capacitat d’aprofitament de les platges, la pèrdua de béns o l’increment dels costos en assegurances, reparacions, etcètera».

Davant això, l’avantprojecte de llei d’ordenació i gestió del litoral «suposa una oportunitat per a reduir riscos i aconseguir una millor ordenació del litoral», ha assegurat el diputat Rosa que, tanmateix, ha lamentat que la paraula «canvi climàtic» només hi apareix en quatre ocasions i que, «tot i que Més per Mallorca va fer-hi aportacions en el tràmit de consulta prèvia» i al·legacions al tràmit d’audiència. «El Govern no ha adoptat ni una sola mesura per preservar i protegir la costa i el litoral davant els riscos del canvi climàtic, no s’han destinat fons a renaturalitzar la costa ni a evitar una pèrdua progressiva del litoral, sinó que únicament planteja com explotar encara més el litoral».

Per tot això, Més per Mallorca reclama que el Govern adopti mesures per a protegir i preservar la costa i el litoral i ha reivindicat la necessitat d’una estratègia consensuada de país a mitjà i llarg termini per a fer front a l’impacte del canvi climàtic i els riscos que comporta.