Acusen Galmés de donar cobertura institucional al franquisme al Consell de Mallorca

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha acusat el president insular, Llorenç Galmés (PP), de «continuar donant cobertura institucional al franquisme». Així s’ha pronunciat el portaveu ecosobiranista després de la difusió d’una imatge del conseller Toni Gili (Vox) fent apologia de la dictadura. «Galmés sosté el seu govern amb els vots d’aquells que no només no comdenen un règim dictatorial sinó que a més l’exalten sense gens de vergonya i incomplint la normativa vigent», ha assenyalat.

De fet, Alzamora ha recordat les reiterades al·lusions i defensa pública que fan els consellers ultra a les sessions plenàries del règim franquista amb total impunitat. «Galmés ha preferit mirar cap a un altre costat i continuar governant amb aquells que mostren un menyspreu absolut per la democràcia i les llibertats», remarca. En aquest sentit, ha recordat que el PP del Consell ha abraçat els postulats ultres i «fetes seves les idees ràncies i retrògrades del partit ultra. Galmés ha de treure del govern insular aquells que atempten contra tots els valors i principis democràtics».