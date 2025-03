Ribot, Kruzelaegi, Yllanes i Zameza, elegits membres de la direcció estatal de Sumar

Aurora Ribot, Borja Kruzelaegi, Juan Pedro Yllanes i Itziar Zameza han estat elegits membres de la direcció estatal de Sumar, a l'Assemblea estatal d'aquest cap de setmana, en integrar la llista encapçalada per Lara Hernández i Carlos Martín.

A través d'una nota de premsa, Sumar Balears ha informat que l'Assemblea estatal de Moviment Sumar ha conclòs amb l'elecció aquest dissabte d'una nova coordinació estatal en què les Illes tendran una representació destacada, amb Aurora Ribot, Borja Kruzelaegi, Juan Pedro Yllanes i Itziar Zameza, que formaran part de l'equip que dirigirà el projecte.

La coordinadora autonòmica Aurora Ribot ha insistit en la importància d'enfortir l'espai de l'esquerra. En aquest sentit, ha assegurat que «des de Sumar Balears es reafirma el compromís amb una alternativa de govern que posa al centre els drets de la ciutadania i fa front a un model econòmic depredador del territori basat en l'especulació i el benefici d'uns pocs per sobre dels interessos de la ciutadania». Per això, ha considerat «imprescindible que Sumar es reforci de cara al nou cicle electoral». Una cosa en què el partit «ja està treballant», perquè, ha posat èmfasi, «és l'única manera de fer fora aquests mercaders de casa nostra i recuperar Balears per a la seva gent».

Per part seva, el també coordinador autonòmic, Borja Kruzelaegi, ha criticat «la submissió del Govern balear als grans hotelers i fons voltor». «Negar la massificació turística i segrestar la Llei d'Habitatge que posa límit als preus del lloguer demostra que la prioritat del PP no és garantir el dret a una vida digna, sinó assegurar el negoci d'uns quants», ha denunciat.

L'exvicepresident del Govern i ara membre de l'executiva estatal de Sumar, Juan Pedro Yllanes, ha assenyalat per part seva que «les propostes interessantíssimes sobre la creació d'un model de país que segueixi aprofundint en les polítiques progressistes i l'absoluta necessitat d'una força política que doni suport a un electorat que es va quedar orfe a Balears».

L'eivissenca Itziar Zameza ha assenyalat finalment «la creixent precarització que viuen les Illes com a conseqüència d'un model turístic massificat i desregulat que s'arrossega des de fa dècades i que cap govern no ha volgut replantejar seriosament». «Des de fa massa temps, es prioritza l'arribada de milions de turistes per sobre del benestar dels qui vivim aquí tot l'any i fins i tot de l'equilibri amb la nostra pròpia terra, que també en pateix les conseqüències. La ciutadania ens sentim figurants a casa nostra, mentre accedir a un habitatge digne o sostenir una vida amb estabilitat es fa cada vegada més difícil», ha explicat.

Una vintena de persones de les Balears s'han desplaçat aquest cap de setmana a Madrid com a delegades de Sumar Balears per a participar en la votació de la nova coordinació estatal, així com al debat d'esmenes del Document Polític i Organitzatiu de Sumar.