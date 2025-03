Una regidora del PP de Calvià es mofa de la portaveu del PSOE, ignorant que el microfòn estava obert

Episodi vergonyós al ple de l'Ajuntament de Calvià. El conflicte ha sorgit arran del debat d'una moció del partit d'extrema dreta Vox per a condemnar la darrera acció antifeixista feta a la seu de Vox a Palma. La proposta ja començava amb polèmica ja que des del PSOE es varen posicionar en contra en presentar-se d'urgència i com a declaració institucional. «No compleix els requisits per a ser una moció. Què votam si no hi ha punts d'acord?», va assenyalar la portaveu del PSIB Nati Francés.

El secretari municipal va justificar la proposta, cosa que va portar el regidor de Vox Manuel Mas a riure's de la portaveu del PSOE: «Si vostè té comprensió lectora, que no en té...». Aquestes paraules varen provocar l'abandó del ple dels regidors del PSOE. Quan aquests abandonaven el ple, portaveu del PP, Isabel Bonet, va comentar, sobre la portaveu del PSIB: «Això és la menopausa». Bonet va fer aquestes paraules a l'orella del batle de la localitat, Juan Antonio Amengual, sense saber que el micròfon estava obert. Després de la pausa, la portaveu del PSIB ha aprofitat el torn obert de paraula per a recriminar a Bonet les seves paraules. No habrá comentario machista que nos pare. 💜 Tot el nostre suport, @NatiFrancesg pic.twitter.com/zhDSiOSRPV — PSOE Calvià (@PSOE_CALVIA) March 27, 2025