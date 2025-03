Emotiu comiat del diputat i portaveu del PNB, Aitor Esteban, al Congrés espanyol: “Gora Euskadi askatuta!”

El diputat i portaveu del Partit Nacionalista Basc (PNB), Aitor Esteban, s'ha acomiadat aquest dimecres del Congrés dels Diputats, en èuscar: «Gora Euskadi askatuta», i amb un missatge sobre política adreçat als joves: "Els hi deman que no donin l'esquena a la política. Es poden fer moltes coses pel bé comú i els anim que ho facin, perquè en això consisteix la democràcia, a mullar-se també en política".

"Fa setmanes que pensen que no me'n vaig ni amb aigua bullint. Bé, ha trigat una mica, però me'n vaig", ha començat dient en la segona intervenció que ha realitzat aquest dijous al Congrés espanyol. En la seva intervenció Esteban ha repassat els seus 21 anys de trajectòria parlamentària, amb agraïments a tots els equips de feina del Congrés i ha expressat el seu desig d'haver contribuït a millorar la vida de la gent "a tot l'Estat".

"A defensar el meu país, l'agenda basca i haver estat digne successor dels meus antecessors al grup parlamentari", ha expressat, justa abans de concloure amb un "gora Euskadi askatuta!".

Nerea Renteria serà la nova diputada per Biscaia que el substituirà

Nerea Renteria Lasanta (Basauri, 1969) substituirà Esteban com a diputada per Biscaia al Congrés espanyol. Pel que fa a la figura de portaveu, la direcció del PNB encara ha de decidir qui exercirà el rol d’ara endavant.

Renteria ha estat regidora d'EAJ-PNV a l'Ajuntament de Basauri des del 2011 fins al 2023, on va treballar per a Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, arribant-hi a ser tinent d'alcalde del municipi. La propera nova diputada, amb estudis i experiència professional en l'àmbit mediambiental, va ser la quarta de la llista per Biscaia a les passades eleccions del 23J del 2023.

Esteban torna al País Basc per a liderar el PNB

El pas mes de febrer, Andoni Ortuzar, actual president del PNB, va anunciar la seva renúncia com a candidat a renovar el seu lideratge. Ortuzar va valorar en un comunicat que els resultats de la primera volta del procés de primàries havien fet "patent" que una part "menor però significativa" de la militància volia un "canvi", després d'haver estat ell dotze anys al capdavant de l'Euzkadi Buru Batzar (EBB), l’equip executiu de PNB.

"Donaré tot el millor de mi perquè aquest partit faci front als reptes que ens demanen un nou segle i unes noves generacions", va expressar en un comunicat Esteban, en què va destacar la "unitat" del PNB i deixava clara la seva postura i estratègia per als propers anys, de liderar la formació nacionalista en finalitzar el seu període de diputat.