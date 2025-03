Denuncien l’eliminació del requisit de català a quatre llocs de feina del Consell de Mallorca

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha denunciat l’eliminació del requisit de català a quatre places contemplades a la RLLF (Relació de llocs de Feina) de la Fundació Mallorca Turisme. Es tracta d’una sèrie de places que han de ser ratificades pel patronat de la fundació en la reunió prevista per a divendres. Alzamora ja avançat que exigirà la incorporació del requisit eliminat i proposa deixar pendent l’aprovació d’aquest punt fins que no hi hagi una rectificació.

En concret, i segons consta a la documentació que la Fundació ha fet arribar al representant de Més en aquesta, es tracta de tres places d’auxiliar administratiu i una d’especialista en dades. Aquesta eliminació ha remarcat Jaume Alzamora, no només vulnera la legislació vigent sinó que «suposa un nou atac per part del PP i Vox». En aquest contest, el portaveu ha assegurat que l’eliminació del requisit de català demostra que el president Galmés ha cedit novament davant els seus socis: «Queda clar que Galmés continua sent el braç executor dels seus socis de govern, que són els qui en realitat marquen les pautes de l'acció política del Consell». De fet, Alzamora ha recordat que des de l’inici de la legislatura el PP ha suprimit la direcció insular de Política Lingüística, reduït les ajudes a les entitats que fomenten i promocionen l’ús de la llengua catalana. A més, a aquesta minva de suport institucional a la llengua catalana se suma a la reducció en més d’un 60% de la partida destinada a política lingüística. «Tot després que les xarxes del Consell publiquessin fa uns dies un post en castellà o després de la projecció de vídeos en castellà a la recent gal·la de l’esport, organitzada pel Consell», ha afegit.