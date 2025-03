Sánchez: «Mentre la dreta alemanya fuig de la ultradreta, el PP de Feijóo i Prohens demanen ‘selfies’ a l’extrema dreta»

El PSIB-PSOE ha donat el sus aquest dissabte al seu 15è Congrés sota el lema ‘Triam lluitar’, amb un acte d’inauguració en el qual han intervingut el secretari general del PSOE i president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i la secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol.

Sánchez ha transmès «l’orgull pel bon fer, paciència i manteniment de la institucionalitat» de Francina Armengol, però també pel fet de «compartir quatre anys més com a secretària general dels ‘socialistes’ de les Illes Balears».

Sánchez ha recordat com aquesta setmana el PP valencià i Vox han decidit el nou full de ruta «negacionista» a través del «Pacte del Ventorro», una unió que sorprèn tenint en compte que «mentre a Europa la dreta alemanya fuig de la ultradreta, aquí el PP de Feijóo i Prohens demana ‘selfies’ a l’extrema dreta, amb l’objectiu d’ampliar el Pacte del Ventorro a tot Espanya i també a les Illes Balears».

Davant això, Sánchez ha demanat a la militància del seu partit que es prepari «per aconseguir majories progressistes el 2027 que frenin i deixin en minoria als negacionistes de les Illes Balears i del conjunt del país». A més, el president espanyol ha reivindicat la seva gestió, assegurant que «contra tot vent hem augmentat un 61% el salari mínim, hem fet una reforma laboral que ha permès crear 1,5 milions de nous llocs de feina i hem revaloritzant les pensions mentre omplim la guardiola pels pensionistes del futur». Enfront d’això, Sánchez ha lamentat que hi hagi «una oposició sense rumb, que un dia vota una cosa i un altre dia el contrari, i que té per full de ruta el pacte del Ventorro, davant el qual la nostra resposta ha de ser el Butlletí Oficial de l’Estat».

Sánchez ha tengut un record a l’expresident Antich, per qui ha demanat «honorar la seva memòria perquè va ser un gran lluitador i un avançat al seu temps amb qüestions que es van criticar i que ara són assumides pel conjunt de la ciutadania, com l’ecotaxa», a la qual cosa ha afegit que «la seva capacitat de diàleg i de compromís amb aquesta terra s’ha de reivindicar».

Finalment, el secretari general del PSOE ha demanat a la militància ‘socialista’ que recordi que «som un partit de guanyadors, i si volem que les transformacions que feim arribin més lluny i més ràpid, com més governs ‘socialistes’ hi hagi millor».

Francina Armengol assegura que «comença la carrera per tornar a governar el 2027»

Per part seva, la secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha assegurat que aquest dissabte comença un congrés «d’il·lusió, esperança, força, coratge i alegria amb el qual comença la carrera per tornar a governar el 2027», per la qual cosa ha demanat fer feina «per tornar a governar, tornar a servir a la ciutadania i canviar les coses a millor».

Durant tota la jornada es debatrà i treballarà el full de ruta del PSIB-PSOE per als pròxims anys, del qual Armengol ha avançat que «aprovarem un bon document que no quedarà dins casa nostra, sinó que anirà al Butlletí Oficial de les Illes Balears». Del congrés també en sortirà la nova direcció del PSIB-PSOE, raó per la qual Armengol ha agraït a tota la militància el fet d’haver estat reelegida com a secretària general.

Sobre la situació política actual, Armengol ha manifestat que el seu partit «tria lluitar contra els que neguen la crisi climàtica com el president del País Valencià que s’entrega a Vox i contra els que diuen que la violència masclista no existeix quan aquesta setmana tenim una nova assassinada per violència de gènere». Però també «perquè volem que la gent que viu a la nostra comunitat autònoma tengui dret a un habitatge digne, perquè volem que s’apliqui la llei estatal d’habitatge, perquè des que no governam les llistes d’espera a la sanitat es van allargant inhumanament, per una educació pública, per la llengua catalana i perquè s’apliqui la llei de dependència».

La secretària general també ha denunciat la manca de projecte polític de Prohens i el PP, tenint en compte que «en un moment en què tenim 17 milions de turistes, amb un Govern que diu que a temporades estam saturats i que després n’hi caben més, que renuncia a la condonació de 1.700 milions d’euros de deute, com és possible que en aquestes illes hi càpiguen 17 milions de turistes i no puguem acollir a 59 menors per salvar-los de la mort?».

Armengol també ha «lloat» la tasca del president espanyol Pedro Sánchez, gràcies al qual «les Illes Balears hem avançat moltíssim, amb un Règim Especial per a les Balears, amb un millor finançament, amb unes ajudes postpandèmia que van salvar a milers de treballadors i empreses, i amb finançament per fer un tramvia de Palma que ara rebutgen».

Finalment, Armengol també ha fet el seu record particular a Xisco Antich, confessant que «de les darreres coses que em va dir és que no ens hem de rendir, hem de tornar a governar en aquesta comunitat autònoma i per ell lluitarem amb força, ganes i valentia».