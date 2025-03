MÉS: «Criticam la inacció i manca d’inversió del Govern en sanitat pública per a afavorir la privada»

Més per Mallorca ha criticat aquest dimarts «la inacció i manca d’inversió del Govern en sanitat pública amb l’objectiu d’afavorir la privada». Durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament, el partit ha reclamat a la consellera de Salut que no es conformi a blindar el pressupost de sanitat sinó que l’augmenti, triplicant, com a mínim, el que s’ha hagut de desviar a la privada.

«Pensa permetre que l’augment de demanda sigui absorbida per la privada? Quins projectes té aquest govern a 10 anys vista perquè la sanitat pública estigui en condicions i no perdi fortalesa i capacitat d’atenció?», ha demanat la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, a la consellera de Salut, Manuela García, durant la sessió de control al Govern del ple del Parlament d’aquest dimarts.

Carrió havia explicat prèviament que les Illes Balears han augmentat la seva població en 300.000 habitants els darrers 25 anys i que les previsions és que aquest ritme de creixement augmenti en 300.000 persones més els pròxims 12 anys. En aquest context, «la sanitat privada està planificant la seva activitat sobre la base d’aquesta situació», ha assegurat la diputada, tot quan les dades ja situen l’arxipèlag com la quarta comunitat autònoma amb major despesa sanitària privada per càpita, la tercera en concertació amb la privada i on hi ha més d’un 30 % de penetració de l’assegurança privada.

«I en lloc de millorar i enfortir la sanitat pública, el camí que ha emprès el Govern és molt tímid i, fins i tot, va en la direcció contrària», ha afirmat al respecte la diputada de Més per Mallorca. Així, Carrió ha criticat que l’any 2024 es varen fer 22.000 derivacions més a la sanitat privada i es varen presentar uns pressupostos que creixien la meitat que els anys anteriors. I que l’any 2025 tota la pujada per a la contractació de personal se l’enduia les millores salarials, no l'increment de personal.

«Tenim una Conselleria de Salut anestesiada que no fa feina per enfortir la sanitat pública, ni en present ni a 10 anys vista, i que deixa terreny perquè la privada creixi i s’expandeixi», ha etzibat Carrió a la consellera de Salut. «No es conformi a blindar el pressupost de sanitat, sinó perquè l’augmenti, triplicant, com a mínim, el que s’ha hagut de desviar a la privada», ha reclamat.

Finalment, la diputada de MÉS ha recordat que «ara que es compleixen 5 anys de l'inici de la pandèmia, i que tot el Govern farà homenatges a tothom que faci falta, convé recordar que qui ens va treure del pou, no va ser la sanitat privada, sinó la sanitat pública amb tot el seu personal que s'hi va deixar la pell». «Si els homenatges no van acompanyats de polítiques que els avalin, no serveixen per a res. Apostin per la sanitat pública de veres. No facin com fan amb l'educació», ha conclòs Carrió.