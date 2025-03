Més per Palma denuncia que el PP ignora el Consell de la Cultura i actua unilateralment

Més per Palma denuncia que el govern del PP ha silenciat el Consell Municipal de la Cultura, incomplint el seu compromís amb el sector i governant d’esquena al teixit cultural de la ciutat. Després de gairebé dos anys de mandat, el màxim òrgan de participació cultural de Palma no ha estat convocat ni una sola vegada, impedint que els agents culturals tenguin veu en les decisions que afecten el futur de la ciutat. Cal recordar que, segons el reglament d’aquest consell sectorial, s’hauria de convocar un mínim de dues vegades l’any.

Davant d’aquesta situació, Més per Palma ha presentat una proposta perquè l’Ajuntament convoqui immediatament el Consell Municipal de la Cultura i garanteixi la seva activitat regular.

Javier Bonet, el regidor que ignora el sector cultural

El màxim responsable d’aquest bloqueig és el regidor de Cultura, Javier Bonet, qui no ha convocat el Consell Municipal de la Cultura. Alhora ha pres decisions importants per a la cultura de la ciutat sense escoltar les entitats i professionals del sector.

Durant aquests dos anys, el PP ha impulsat iniciatives com la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura o el conveni amb el Museu Thyssen per obrir un espai d’art contemporani a GESA sense consultar el Consell de la Cultura. Aquestes decisions, que defineixen el model cultural de la ciutat, s’han pres des d’un despatx i sense comptar amb els principals agents culturals de Palma.

«El regidor de Cultura, Javier Bonet, ha decidit ignorar el Consell Municipal de la Cultura perquè no vol escoltar el sector. Aquesta és la seva manera de fer: decisions unilaterals, sense debat ni transparència. Però la cultura no pot ser una eina partidista ni de propaganda política, sinó un motor de transformació social i de participació col·lectiva que situï la ciutadania en primer terme», ha denunciat Miquel Àngel Contreras, regidor de Més per Palma.

Més per Palma considera que aquest bloqueig és una estratègia deliberada de Bonet i el PP per desactivar els espais de debat i convertir la política cultural en un instrument elitista i exclusiu del seu govern.

Exigim la convocatòria immediata del Consell Municipal de la Cultura

Per revertir aquesta situació, Més per Palma ha presentat una proposta al Ple municipal per exigir: La convocatòria immediata del Consell Municipal de la Cultura; un compromís perquè el Consell es reuneixi de manera periòdica i no sigui ignorat mai més; l’actualització de la seva representació i l’activació de les comissions de treball per garantir-ne la pluralitat i l’eficàcia.

«Javier Bonet no pot seguir amagat mentre pren decisions que afecten el futur cultural de Palma. No es pot fer política cultural sense la participació del sector. Volem un Consell actiu, on les decisions no es prenguin a porta tancada, sinó amb la veu de les principals entitats, creadors i agents culturals. Palma mereix una cultura oberta, no una cultura dirigida pel PP des dels seus despatxos», ha conclòs Contreras.