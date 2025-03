MÉS acusa Núria Riera de «robar» a l’administració per absentar-se de la seva plaça de funcionària per a acudir a actes del partit

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha acusat avui la portaveu del PP; Núria Riera, de «robar» a l’administració i ha exigit la seva destitució immediata. Alzamora ha aprofitat una intervenció durant el ple de la corporació insular per a responsabilitzar directament el president Llorenç Galmés per a mantenir-la en el càrrec tot i la investigació oberta per absentisme laboral a la seva plaça com a funcionària del govern per a dedicar-se a feines del partit. La situació, ha dit el portaveu, «és un escàndol».

En aquest sentit, Alzamora ha remarcat que «més enllà del que digui la investigació ha de ser destituïda. Exigim responsabilitats polítiques». «Riera ha fet malbé la imatge del cos de funcionaris i ha de ser destituïda per retornar dignitat als membres d’aquesta sala i de la classe política, que som aquí per resoldre els problemes a la ciutadania i no per aprofitar-nos del càrrec», ha remarcat. Durant el debat obert, el portaveu de Més per Mallorca ha recordat que de la informació publicada s’ha comprovat que Riera s’ha aprofitat del seu càrrec públic per no assistir a la seva feina. «Fitxava al seu lloc de feina i era a fer feines pel PP com ara rodes de premsa, tertúlies radiofòniques; res de deures inexcusables». Alzamora no només ha assenyalat Riera i Galmés. També ha acusat Vox de permetre la situació. En aquest sentit, ha sentenciat: «Riera culpable, Vox còmplice i Galmés responsable», ha conclòs.