Unides Podem critica la «dèria conspiranoica» de la presidenta amb la crisi de l’habitatge

La diputada d’Unides Podem (UP) al Parlament de les Illes Ballears, Cristina Gómez, ha carregat contra la presidenta del Govern, Marga Prohens, per «les seves paraules» durant la sessió plenària d’aquest dimecres, on es va «acusar els representants d’esquerres de provocar intencionadament la crisi de l’habitatge per tal d’aprofitar-se’n políticament» i ha anunciat que «continuarem demanant pel tema de l’habitatge». La diputada ha mostrat el seu suport «a les víctimes de violència de gènere» en el marc «d’una setmana negra»; així com «als professionals dels serveis socials» «i familiars de l’educadora assassinada».

Gómez ha anunciat que tornaran a preguntar per habitatge al proper ple, «aquesta vegada al conseller». «Demanarem que ens quantifiqui els habitatges que han estat atorgats a famílies de les nostres illes arran del decret d’emergència habitacional», explica Gómez que recorda és de «l’any 2023». «No deixarem d’aquest tema, de l’habitatge» han insistit des de la formació progressista. A més, des d’Unides Podem han carregat contundentment contra les paraules de la presidenta Prohens en resposta a la diputada, qui va preguntar pels 526 habitatges buits de grans tenidors i «la negativa» del govern a l’expropiació d’ús temporal d’aquests. «Vull denunciar les paraules de la presidenta» qui «ens va dir als representants de l’esquerra» «que hi havia una espècie de consciència del que estava per venir»; inclús va esmentar que els partits d’esquerres «havien provocat intencionadament» la crisi habitacional «per després aprofitar-nos» explica Gómez. Per a la parlamentària, la presidenta va «fer un discurs basat en el drama social de l’habitatge» i l’acusa «d’estar caminant un camí d’immoralitat». «El que un diu dels altres, diu més de tu que dels altres» ha recordat Gómez, i ha instat «Sra. Prohens, s’ho faci mirar, posis un mirall». La parlamentària valora que «si la presidenta és capaç de pensar que algú provocarà problemes d’habitatge per aprofitar-se del drama social» és perquè està «en una mena de pensament conspiranoic, terraplanista». «La dèria conspiranoica de la nostra presidenta és un perill» donat que és «la presidenta de tots i de totes».