Tal com ha explicat Més per Palma en una nota de premsa emesa aquest dilluns, 10 de març, el Partit Popular de Palma i Javier Bonet ataquen els professionals i imposen el clientelisme en l’esport municipal. «Les instal·lacions esportives municipals han d’estar dirigides per persones amb una formació especialitzada. Aquesta és l’única manera de garantir la qualitat i la seguretat tant de les activitats com de les instal·lacions. Però el PP i el regidor d’Esports, Javier Bonet, pensen el contrari», ha explicat des de la formació mallorquinista.

Hem de recordar que la Llei de l’Esport de les Illes Balears exigeix una formació especialitzada en les direccions tècniques en activitat física i esport per tal de garantir la qualitat i professionalitat del servei. Més per Palma denuncia que el govern municipal vol obrir la porta a què enginyers i administradors d’empreses ocupin la direcció de les instal·lacions esportives. «Esports municipals en mans de persones sense formació?», es demanen des de Més. La normativa vigent estableix que tant les instal·lacions esportives amb més de 500 usuaris diaris com els serveis esportius municipals de poblacions de més de 3.000 habitants han de comptar amb professionals especialitzats en l’àmbit esportiu. El PP i Bonet volen eliminar aquest requisit. «Per què el PP vol modificar aquest requisit que és de pur sentit comú? A qui beneficia aquest canvi?», es demana Truyol. "Si la formació específica aporta coneixement, seguretat i eficiència, per què el PP decideix prescindir-ne? Algú pot imaginar una escola dirigida per un economista? Un hospital dirigit per un enginyer industrial?», planteja Truyol. Decisions amb interessos amagats MÉS per Palma creu que aquesta decisió obre un precedent perillós per a la qualitat del servei esportiu públic. «El PP confon el sector públic amb el privat. L’Ajuntament ha de complir la llei, però sobretot ha de garantir un servei de qualitat amb professionals experts. Tot fa sospitar que el PP, obrint la porta a aquestes noves titulacions, està creant places a mida. Sinó, quin sentit té? És un canvi totalment inacceptable», comenta Truyol. Per això, el grup municipal de Més per Palma exigeix tant el compliment estricte de la Llei de l’Esport com el manteniment dels requisits de titulació. «No hi ha millor garantia de bon servei que el fet que els professionals de l’esport dirigeixin les instal·lacions esportives de Palma», ha conclòs Truyol.