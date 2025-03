Més per Mallorca ha criticat aquest dimarts que el Govern no hagi pres mesures per evitar el col·lapse en la mobilitat aquest any. Durant la sessió de control a l’executiu del ple d’aquest dimarts, el partit ecosobiranista ha lamentat que l’executiu de Prohens asseguri que adoptarà mesures de contenció turística, però no ho faci i ha reclamat incrementar l’oferta de transport públic i limitar l’entrada de cotxes a Mallorca, com va proposar Més per Mallorca amb una proposició de llei i que el Partit Popular va rebutjar el passat 11 de juny de 2024.

«Mentre el Govern de Prohens, empès per les mobilitzacions ciutadanes, assegura que adoptarà mesures de contenció turística, a dia 4 de març de 2025 les carreteres segueixen embossades, els busos del TIB duen el cartell de ‘complet’ i Marga Prohens fa promoció turística a Berlín», ha afirmat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, durant la seva interpel·lació al conseller d’Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luís Mateo. A més, Rosa ha recordat que el passat 27 de març de 2024, ara fa un any, el seu partit ja va registrar una llei per limitar l’entrada de cotxes a Mallorca que va ser debatuda en el ple de dia 11 de juny i que el Partit Popular hi va votar en contra. «L’estiu de 2024 va ser de rècord. Rècord de turistes. Rècord de cotxes de lloguer. Rècord d’entrada de cotxes. Rècord d’excursions. Rècord de tot. De col·lapse també. Però vostès van votar en contra d’aquesta llei», ha criticat.

«Després de les mobilitzacions ciutadanes, Marga Prohens, tengué l’Epifania de la contenció turística i la va anunciar l’1 d’octubre en aquest parlament», ha continuat el diputat de MÉS per Mallorca, que també ha recordat que pocs dies després, el Partit Popular de Mallorca s’hi va sumar i va anunciar com a mesura estrella en mobilitat: la limitació d’entrada de cotxes. «La mateixa mesura que vostès varen aprovar per Eivissa i que nosaltres havíem defensat per Mallorca. La mateixa mesura que vostès varen rebutjar dia 11 de juny»

«Però, a dia 4 de març, de llei per limitar l’entrada de cotxes res de res. De mesures de contenció turística res de res. De millora del transport públic més aviat poc i de l’epifania de Marga Prohens només en queda un grapat d’experts que cobren per dir-nos el que tothom ja sap: que a Mallorca no podem pus», ha qüestionat Rosa.

Tanmateix, davant la pregunta sobre com pensava evitar el col·lapse en la mobilitat aquest any, el conseller de Mobilitat ha evitat respondre davant el que el diputat de MÉS per Mallorca ha volgut recordar que «totes les dades apunten a un increment de la pressió turística aquest estiu. I de mesures contundents no n’hem vist cap ni una». «Celebram les noves concessions dels busos del Transport de les Illes Balears (TIB), però no és suficient. Tenim nous horaris en marxa i més freqüències, però, així i tot, moltíssimes línies pengen dia sí dia també el cartell de ‘bus complet’. I només som el mes de març», ha recordat Rosa.

«Fan falta mesures contundents: sí, s’ha d’augmentar l’oferta de transport públic, però s’ha de limitar l’entrada de cotxes, com li vàrem proposar i vostè va rebutjar. S’ha de posar fre als rent a cars i vostè té damunt la taula una altra llei de MÉS per Mallorca. Un impost als rent a cars. Un impost per finançar la mobilitat sostenible i tenir solucions a llarg termini», ha finalitzat el diputat de Més per Mallorca.