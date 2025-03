Més per Mallorca ha reclamat mesures al Govern per a deixar de liderar els rànquings de segregació escolar. Durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts, el partit ecosobiranista ha assegurat que la conselleria d’Educació està adoptant les mesures contràries a les necessàries per millorar l’escola com un espai d’aprenentatge, d’igualtat i d’oportunitats i ha de deixar de tenir com a model en matèria educativa el Govern d’Ayuso, el territori de l’Estat que més segrega, amb qui precisament aquest mateix dimarts el conseller d’Educació, Antoni Vera, es reunirà a Madrid.

«La segregació escolar a les Illes Balears supera la mitjana de l’Estat espanyol. Quines mesures durà a terme la Conselleria d'Educació per deixar d'estar per damunt la mitjana de territoris en segregació escolar?», ha demanat la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, al conseller d’Educació, Antoni Vera. «El que hem de fer és apostar per una educació pública, de qualitat, amb prou recursos perquè visquem al barri o al poble que visquem tenguem les mateixes oportunitats», ha assegurat Ramon.

La diputada també ha recordat que la segregació escolar perpetua les desigualtats socials i educatives, afecta negativament el rendiment i l’equitat educativa i afavoreix l’abandonament prematur de l’alumnat més desafavorit. «L’ensenyament públic és un dels pocs llocs que ens queden en què infants, joves i famílies tenen l’oportunitat de conviure de manera quotidiana amb persones d’altres classes socials», ha defensat la diputada.

Tanmateix, Ramon ha assegurat que «la conselleria està fent tot el contrari al necessari per reduir la segregació escolar com seria baixar ràtios per atendre a la diversitat, assegurar l’escolarització de proximitat, eliminar el punt d’antic alumne o controlar que els centres concertats no cobrin quotes».

En aquest sentit, la diputada ecosobiranista ha explicat que la comunitat que més segregació escolar té és Madrid, qui té una zona única d’escolarització, «l’objectiu d’aquest Govern», el punt per antic alumne, «un fet pel curs vinent al nostre país», aposta per l’escola concertada, «com fa el Govern de Prohens des del primer dia» i és la que menys inversió per alumna a la pública té. «Però el Govern de Prohens té com a model en matèria educativa el Govern d’Ayuso, la comunitat que més segrega. Tant és així que aquest dimarts el conseller d’Educació va fins allà a agafar la recepta».

«La llibertat del Partit Popular significa perpetuar i augmentar les desigualtats socials i des de MÉS per Mallorca treballarem perquè democratitzar l’educació no sigui el privilegi d’uns pocs sinó la millora de la nostra escola com un lloc d’aprenentatge, d’igualtat i d’oportunitats», ha conclòs Ramon.