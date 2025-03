El Parlament votarà dimarts, 4 de març, en el transcurs de la sessió plenària, l'elecció del nou director general d'IB3, després de la renúncia d'Albert Salas, fins ara al capdavant de l'ens; mentre la decisió de suspendre com a diputat el president de la Cambra, Gabriel Le Senne, s'allarga.

El candidat proposat pel PP i Vox a director general d'IB3, després de la renúncia de Salas, ha estat Josep Codony, que ja va ostentar la direcció general de l'ens durant un any entre el 2014 i el 2015, durant el Govern de José Ramón Bauzá.

Aquest candidat, però, ha estat rebutjat pels grups de l'esquerra. El PSIB ha considerat que amb l'acord de PP i Vox per a proposar Josep Codony «es culmina l'assalt que el PP i el Consolat de Mar estan efectuant a IB3». També MÉS s'ha mostrat contrari a aquest acord, i ha acusat el PP de cinisme per pactar la direcció general d'IB3 «amb qui la vol tancar».

Per això, previsiblement, Codony no sortirà com a nou director general d'IB3 en aquesta primera votació, que requereix majoria superior a les tres cinquenes parts dels membres de la Cambra.

No obstant això, en el termini mínim d'un mes, es convocarà una segona volta per a decidir la candidatura de Codony, en què la majoria absoluta -que tenen el PP i Vox- serà suficient per a l'aprovació.

Mentrestant, en relació amb la sol·licitud de suspensió com a diputat del president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), formulada per Unides Podem i Més per Menorca, la Mesa del Parlament, on estan representats PSIB-PSOE, PP i Vox, va acordar dimecres per unanimitat demanar un informe jurídic sobre com s'ha de tramitar.

Arran d'aquest acord, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha considerat que«"PP i Vox volen dilatar» la tramitació de la sol·licitud que, ha remarcat, és un procediment polític i no hauria d'atendre criteris judicials.

La petició de suspensió com a diputat haurà de passar primer per la Comissió de l'Estatut dels Diputats i, en cas que continuï endavant, s'ha de votar en un ple del Parlament.

Castells ha assegurat que els lletrats de la Cambra havien dit que «estava clar» i que la sol·licitud podia iniciar la tramitació. Per tant, ha conclòs, és «una pèrdua de temps» demanar un informe als lletrats.

En línia amb Castells, la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, ha considerat que la sol·licitud de suspensió podia continuar amb la tramitació sense necessitat d'un informe dels lletrats.

Per part seva, els portaveus dels grups amb representació a la Mesa -PSIB, PP i Vox, Iago Negueruela, Manuela Cañadas i Sebastià Sagreras, respectivament-, han defensat la necessitat de demanar l'informe jurídic per a conèixer com tramitar la sol·licitud.