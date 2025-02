Més per Mallorca no assistirà a la recepció que l’encara president del Parlament, Gabriel Le Senne, oferirà aquest dissabte, primer de març, amb motiu del Dia de les Illes Balears. Com ja va anunciar el passat divendres, després que el jutge decidís obrir judici oral per un possible delicte d’odi, MÉS assegura que no compartirà espais protocol·laris amb Le Senne.

«Mentre Le Senne continuï al capdavant de l’acte institucional, Més per Mallorca no compartirà espais protocol·laris amb aquesta persona», ha explicat el coordinador general i portaveu parlamentari de la formació, Lluís Apesteguia. «Tornarem a celebrar l’autonomia quan al capdavant del Parlament del país hi hagi algú que tengui un mínim de respecte per les nostres institucions», ha defensat.