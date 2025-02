El delegat del Govern espanyol, Alfonso Rodríguez, s’ha negat a comparèixer aquest dimecres a la Comissió d’Ordenació Territorial, Habitatge Mobilitat i Cicle de l’Aigua del Parlament com havia demanat Més per Mallorca per tal que informés sobre com pensa afrontar la situació i els conflictes i descontrol de la mar Balear.

El partit considera que Rodríguez «menyprea les institucions d’autogovern del país i que no és només que no posi remei a l’incompliment reiterat de la llei ni garanteixi la seguretat i la protecció de la mar, sinó que ni tan sols es digna a comparèixer al Parlament». Més per Mallorca va sol·licitar el passat 16 de setembre de 2024 la compareixença del delegat del Govern al Parlament a efectes d’explicar les mesures de control i vigilància de la mar Balear atès l’elevat nombre de conflictes ocorreguts durant l’estiu de 2024, entre els quals cal destacar la mort de Guiem Comamala, un jove al port de Cala Bona que va ser envestit per un iot que navegava amb excés de velocitat.