Aquest dijous, 27 de febrer, es farà un homenatge a l’expresident del Govern i exsecretari general del PSIB-PSOE, Xisco Antich, en un acte multitudinari que se celebrarà al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a Palma, i en el qual es farà un repàs a la seva trajectòria política, amb intervencions de representants de diferents àmbits i algunes sorpreses. L'esdeveniment està organitzat pel PSIB-PSOE i per la Fundació Gabriel Alomar.

'Gràcies Xisco – He fet política conscient que sense el poble no som ningú' és el títol de l’acte de recordança, expressant l’agraïment a tota la dedicació d’Antich per a les nostres illes i amb una cita seva que expressa clarament la seva forma de ser i de fer.

L’acte, que començarà a les 18.30 hores, serà obert a tota la ciutadania i també es podrà seguir per streaming aquí:

Per part de la societat civil, intervindrà el president del cercle d’Economia, Pep Vicens, l’activista del món ecologista Xavier Pastor, i Xesca Mas, referent en la defensa de la igualtat.

Des de l’àmbit polític, prendran la paraula la batlessa d’Algaida, Margalida Fullana, l’expresident del Govern d’Espanya i exsecretari general del PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero, i la secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol. Tancarà els discursos Tomeu Antich, fill de Xisco Antich.

Durant l’acte es projectaran una sèrie de vídeos d'homenatge a Antich, i hi haurà una sèrie d’actuacions musicals a càrrec de Biel Majoral i Maria Rosselló. L’acte serà conduït per Neus Picó.