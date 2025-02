Tal com han informat els sindicats de CCOO i UGT en un comunicat emès aquest dimecres, 26 de febrer, després de mesos de treball i propostes fetes per ambdós sindicats pel que fa a la llei de Conciliació de les Illes Balears, «la presidenta Prohens ha donat un cop de volant i ara pacta amb la ultradreta de Vox aquesta llei».

Per a CCOO i UGT, aquest gir del Govern, pactant la Llei de Conciliació amb la ultradreta, després que VOX retirés l’esmena a la totalitat de la Llei, suposa tornar al punt de partida i mostra que una Llei cabdal pel benestar de les persones treballadores està per sota dels seus interessos partidistes.

«Aquest canvis de rumb són la mostra de la manca d’acció del Govern, de no tenir gens clar cap a on s’ha de dirigir la nostra comunitat, de no seguir una línia de continuïtat, i que tant val una cosa -pactar amb Vox- o la contraria -consensuar amb els sindicats- per tal d’anar passant dies i empenyent anys», han remarcat.

Per a CCOO i UGT, més enllà del sentiment de pèrdua de temps i energies, «ens dol el menyspreu al diàleg i la concertació social que ha estat substituït pel tacticisme polític, cosa que anirà en detriment de la qualitat de vida de la nostra ciutadania».

Finalitzen el comunicat amb la idea que «ha estat una oportunitat perduda».