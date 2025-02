La Mesa del Parlament debatrà a la reunió ordinària de dimecres si inclou en l'ordre del dia del ple de la setmana vinent la suspensió com a diputat del president de la Cambra, Gabriel Le Senne.

Més per Menorca i Unides Podem, tots dos integrats del grup parlamentari mixt, també varen registrar un escrit dijous passat sol·licitant que la Mesa es reunís de forma extraordinària per debatre aquest assumpte. Però, finalment, la reunió tendrà lloc a la sessió ordinària que la Mesa mantendrà, com cada dimecres, per fixar l'ordre del dia del ple següent.

Si fa uns dies vàrem conèixer la postura del menorquinistes, a través del seu portaveu, Josep Castells, aquest dilluns ha estat Unides Podem. La diputada d'Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, s'ha referit a aquest assumpte en una roda de premsa oferta aquest dilluns, abans de conèixer-se que la seva sol·licitud es duria a la Mesa vinent. Aleshores, Gómez ha advertit de la seva intenció de presentar un escrit diari fins a aconseguir que es debatés, cosa que finalment no serà necessari.

En cas d’aprovar-se aquesta primera demanda i s’inclogués a l’ordre del dia del ple de dimarts vinent, per a poder suspendre Le Senne com a diputat seria necessari que la cambra votàs per majoria absoluta a favor de la proposta.