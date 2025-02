Unides Podem (UP), conjuntament amb Més per Menorca, ja va registrar la passada setmana un escrit amb el qual varen demanar que es convoqui la Mesa per tal que al pròxim ple es voti la suspensió de Gabriel Le Senne (Vox) «en relació amb la pròpia condició de diputat». La diputada d'UP, Cristina Gómez, ha anunciat en roda de premsa que la formació entrarà «un escrit diari d’aquí a dimecres sol·licitat la convocatòria d’una Mesa extraordinària» per a tractar aquesta qüestió, on especificaran que «el president no voti», ja que «hi ha un conflicte d’interessos».

Gómez ha assenyalat que «primer, el president no pot deixar de convocar la Mesa perquè l’interessa» i «segon, si l’arriba a convocar, òbviament, no hauria d’estar votant el que en el fons de l’assumpte» versa sobre «la suspensió de la seva condició com a diputat». La diputada ha alertat del conflicte d'interessos i ha assenyalat al PP que «la trona de la Sra. Prohens i la trona del Sr. Le Senne estan lligades entre elles, quasi, de forma perversa». «El Partit Popular hauria d’haver sabut transcendir en aquest lligam», sobretot «vist el context en què ens movem». Gómez lamenta «no veure una postura molt clara per part del PP que sembla que només es preocupa del fet que no faci el discurs de dia 1»; si bé la diputada considera que «no hauria de presidir ja ni el ple de dimarts, ni el de la setmana que ve, ni cap ple més».